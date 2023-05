Che auto è Saetta McQueen nel film Cars? La risposta vi stupirà

Saetta McQueen è il protagonista del film Cars, un vero e proprio capolavoro del cinema d’animazione. Ecco che auto era.

Nel settembre del 2006, uscì in Italia il film d’animazione Cars-Motori Ruggenti, un vero e proprio capolavoro d’animazione, che è entrato di diritto nella storia di questa tipologia di opere.

Si trattò di un’idea geniale della Disney-Pixar, che pensò ad un film in cui i protagonisti erano delle auto personificate, dotate di occhi e bocca, senza la presenza di essere umani. Il protagonista è Saetta McQueen, un’auto da corsa rossa e con il #95 sulla fiancata, una vera e propria promessa del motorsport.

Parlando del primo dei tre film, Saetta McQueen è inizialmente un personaggio arrogante, che pensa solo e soltanto a vincere il campionato dei suoi sogni, ovvero la Piston Cup, di cui vi parleremo più avanti. A causa di una serie rocambolesca di colpi di scena, il protagonista, diretto verso la California per la gara decisiva, fuoriuscì dal rimorchio del suo autista Mack, finendo in un paesino lontanissimo dalle grandi città, Radiator Springs.

A quel punto, viene quasi “incarcerato” nel paesino dopo aver distrutto l’asfalto, e costretto dagli abitanti a rifarlo da zero. Durante la settimana trascorsa in questo piccolo centro abitato, il nostro amico inizia a capire i veri valori della vita, come l’amicizia e la capacità di aiutarsi a vicenda gli uni con gli altri.

Alla fine, dopo aver ricostruito la strada, Saetta si reca in California, e durante la gara mette in pratica ciò che ha imparato in quei pochi giorni lontani dai riflettori. Il secondo film è invece ben diverso, e si concentra su una storia di spionaggio, mentre il terzo torna a parlare del mondo delle corse, con un Saetta ormai avanti con l’età che lascia le gare nelle scene finali, diventando un grande manager.

Saette McQueen, ecco di che macchina si trattava

Saetta McQueen è un ibrido tra una Corvette C6 ed una C1, e nel film rappresenta un’auto da corsa che partecipa al campionato denominato Piston Cup. Il nome è un omaggio alla Winston Cup, ovvero una serie della Nascar, ed infatti, le gare automobilistiche che vengono messe in mostra sono disputate sugli ovali, esattamente come nel campionato più seguito oltreoceano.

I suoi storici rivali, almeno nel primo film della serie Cars, sono Chick Hicks ed il grande The King, che è una vera e propria Plymouth Superbird, un leggendario veicolo americano con un’ala posteriore molto pronunciata. In questa serie di film, tuttavia, sono state presenti molte cause automobilistiche, come la stessa Ferrari, che mostrò una F430 con la voce di Michael Schumacher nel primo film, ma anche la McLaren nel secondo con la voce di Lewis Hamilton.

Saetta McQueen, come detto prima, è un ibrido tra due diverse Corvette, ma non ha alcun logo disegnato sulla sua carrozzeria. L’ultimo film della serie Cars è uscito nel 2017, ma al momento, non si hanno notizie relativamente ad una nuova uscita, cosa in cui sperano grandi e piccini.