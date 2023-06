Alfa Romeo, in arrivo un modello pazzesco: la potenza è da record

L’Alfa Romeo lavora alla gamma del futuro ed annuncia un modello che farà segnare un record storico. Tutti i dettagli.

Il marchio Alfa Romeo ha fatto sapere, in questi ultimi giorni, quelli che saranno i loro piani futuri. La casa del Biscione, e ciò non è più un mistero, ha puntato tutto sulla transizione ecologica, e nel 2024 porterà al debutto il B-Suv che farà debuttare un powertrain ad emissioni zero.

Si tratterà di un passo storico per l’Alfa Romeo, che entro il 2027 vuole eliminare del tutto le vetture con motore a combustione interna, tagliando con il passato. A questo punto, è bene dare un’occhiata ai nuovi dettagli che emergono sulla Giulia del 2025, che promette davvero di essere una grande vettura.

Alfa Romeo, la Giulia elettrica pronta a fare la storia

In casa Alfa Romeo ci si prepara all’avvento del B-Suv, ma la prima elettrica a non offrire versioni con motore a combustione sarà la nuova generazione della Giulia, che debutterà nel 2025. L’obiettivo del marchio del Biscione è quello di elettrificare del tutto la gamma entro il 2027, ed in tal senso, la nuova berlina sarà un deciso passo in avanti.

La conferma del fatto che la nuova Giulia sarà solo ad emissioni zero è arrivata di recente dal CEO Jean-Philippe Imparato, anche se va detto che le voci degli ultimi mesi parlavano chiaro in tal senso, e tutto pareva ormai quasi ufficiale. Ora, invece, la notizia è arrivata, e sicuramente i puristi del motore termico non la prenderanno benissimo.

Va detto che ormai il mondo dell’automotive ha preso una decisione ben chiara, e ci sarà poco da fare per invertire la tendenza. La nuova Giulia avrà comunque una versione Quadrifoglio, ovvero quella più spinta a livello prestazionale, che raggiungerà la spaventosa soglia dei 1000 cavalli di potenza massima.

Si tratterà della creatura più potente mai vista nella storia dell’Alfa Romeo, che promette sensazioni di guida uniche ai fortunati che la acquisteranno. Le versioni tradizionali, invece, avranno una potenza che partirà da 345 cavalli, mentre la versione Veloce spingerà sino a 700 cavalli, anche questo, un numero davvero eccezionale, che fa capire quanta prestazione ci sia dietro all’elettrificazione.

La Quadrifoglio sarà a quattro ruote motrici, con una configurazione del powertrain che, secondo quanto affermato in questi giorni, sarà molto simile a quello della Maserati GranTurismo Folgore, una delle prime EV della casa del Tridente, che in quanto a performance non ha nulla da invidiare a nessuno.

Secondo Imparato, la nuova Giulia avrà un’autonomia di circa 700 km, grazie ad una batteria da 100 kWh, e verrà basata sulla piattaforma STLA di Stellantis. L’architettura elettrica sarà di 800 volt, cosa che permetterà di fare quasi il “pieno” in soli 18 minuti, portando la carica dallo 0% all’80% in questo periodo di tempo.

Prima di vedere all’opera la nuova Giulia ci sarà da attendere almeno un anno e mezzo, anche se qualche scatto potremo vederlo già prima. Nel frattempo, tutta l’attesa è ora concentrata sul Suv di Segmento B che di darà un assaggio dell’elettrificazione del Biscione, ed ormai c’è davvero poco da aspettare.