Alfa Romeo, arriva una nuova supercar? Il mito della 33 Stradale pronto a rinascere

L’Alfa Romeo starebbe lavorando al ritorno di una supercar, che potrebbe chiamarsi 33 Stradale. Ecco quale sarà la base di questo gioiello.

In casa Alfa Romeo prosegue la grande volontà di rilancio, e c’è da dire che in tal senso, il Suv Tonale ha ottenuto dei risultati di alto livello. Si è trattato del primo modello proposto con versioni ibride da parte della casa del Biscione, che non ha nessuna intenzione di perdere il contatto con il presente ed il futuro delle quattro ruote.

Il 2024 è un anno che promette scintille, visto che debutterà il nuovo B-Suv che avrà anche una versione elettrica. Si tratterà del primo modello in assoluto per la casa di Arese ad emissioni zero, anche se, a disposizione della clientela, ci sarà anche la variante spinta da motori tradizionali.

Nel frattempo, l’Alfa Romeo sta tornando a guardare con interesse il mondo delle supercar, e per il 2023 è atteso il ritorno di un nome glorioso, quello della 33 Stradale. A questo punto, andiamo a scoprire tutte le sue caratteristiche, e siamo sicuri del fatto che il prezzo vi farà restare senza fiato.

Alfa Romeo, ecco come può essere la nuova 33 Stradale

Il 2023 dovrebbe essere l’anno del ritorno dell’Alfa Romeo 33 Stradale, come era stato annunciato dal CEO Jean-Philippe Imparato alla fine del dicembre scorso. L’obiettivo è quello di creare una vettura super-esclusiva, visto che ne verranno realizzati soltanto 33 esemplari, in omaggio al nome della vettura, dal costo di 1,5 milioni di euro l’una.

La piattaforma che verrà utilizzata per la costruzione di questo nuovo gioiello sarà la stessa della splendida Maserati MC20, sul mercato ormai da diversi anni, e la buona notizia per i puristi delle quattro ruote è che saranno disponibili delle versioni con motore a combustione, anche se non mancherà la variante full electric.

Per quel che riguarda la nuova 33 Stradale con motore termico, dovrebbe essere montato, secondo le indiscrezioni, una versione potenziata del V6 da 2,9 litri che equipaggia la Giulia GTA, che attualmente sprigiona già ben 540 cavalli di potenza massima. Per quanto riguarda quella elettrica, invece, la potenza dovrebbe toccare i 700 cavalli.

Si tratterà di una vera e propria hypercar in edizione limitata, ed è questo ciò che voleva l’Alfa Romeo, che ha ottenuto il lasciapassare dal gruppo Stellantis di cui fa parte. Ne verranno prodotte, come detto, solamente 33, e questa è una delle spiegazioni dell’assurdo prezzo a cui sarà venduta.

Infatti, le voci che stanno circolando in queste ore parlano di una spesa che andrà da 1,5 milioni di euro ad un massimo di 1,7 milioni, probabilmente per la più sofisticata versione ad emissioni zero, che di sicuro sarà la più performante di tutte. Dunque, per chi è amante delle nuove tecnologie c’è un’occasione d’oro, perché quest’auto sarà davvero un sogno ad occhi aperti.

Per iniziare a farvi un’idea di questo veicolo, vi lasciamo le immagini presenti in questo video, ricordandovi che si tratta pur sempre di un render e non della vettura ufficiale. Tuttavia, le informazioni che vi abbiamo riportato bastano per farvi venire l’acquolina in bocca, ed entro la fine dell’anno dovremmo avere le foto ufficiali del veicolo.