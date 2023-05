L’Alfa Romeo 33 torna in vita? Le immagini sono da brividi

L’Alfa Romeo 33 è uno dei modelli che più ha fatto la storia di questo marchio, ed ora c’è un’edizione che fa sognare i fan.

Il marchio Alfa Romeo è sempre molto attenzionato dai media, visti i fantastici capolavori che ha realizzato nel corso della sua storia. La casa di Arese, oggi parte del gruppo Stellantis, vive una fase di importante transizione, viste quelle che sono state le scelte in chiave futura, che la porteranno ben lontana dalle origini.

L’obiettivo, infatti, è quello di elettrificare del tutto la gamma entro il 2027, il che significherebbe compiere una vera e propria impresa. L’Alfa, infatti, non aveva neanche un modello ibrido al suo interno sino a poco più di un anno fa, momento della presentazione del Suv Tonale dotato del powetrain elettrico, affiancato ad una parte con motore a combustione. I tempi, come ben sappiamo, cambiano per tutti, ma i capolavori del passato non si dimenticano.

Una delle più belle creature di casa Alfa Romeo è sicuramente la 33 Stradale, il cui prezzo stimato oggi è di 4 milioni di euro, a fronte dei soli 18 esemplari che ne vennero realizzati. Nelle prossime righe, vi sveleremo una rivisitazione, che in realtà è una fedele copia, di questa meravigliosa vettura. Il lavoro è stato incredibile.

Alfa Romeo, ecco la 33 Stradale by MAT

Alle porte di Torino, sulla pista di Cerrina di Rivalta, che più che altro è un kartodromo, è scesa in pista l’Alfa Romeo 33 Stradale firmata dalla MAT, ovvero la Manifattura Automobili Torino, ovvero una replica della strepitosa vettura del marchio della casa del Biscione, che è stata costruita in 12.000 ore di duro lavoro.

Il tutto è stato svolto per richiesta di un facoltoso cliente tedesco, che ne aveva chiesto la realizzazione. Il progetto è stato creato dall’ex ingegnere della Pininfarina Paolo Garella, e ci sono stati non pochi scogli da superare prima di ufficializzare il lancio della vettura, che ha dovuto coprire tantissimi chilometri di test nel corso della sua preparazione.

Il motore è un V8 2600 cc di cilindrata, che proviene dall’Alfa Romeo Montreal, sul quale sono stati effettuati numerosi lavori e restauri. Infatti, è stato rimosso l’impianto di iniezione diretta della benzina, con il cambio che è stato più volte montato e rismontato, al fine di trovare il miglior posizionamento possibile.

Splendida anche la colorazione, con una sorta di rosso cromato che le dona lo splendore di una volta. Insomma, si tratta di un vero e proprio capolavoro, che sicuramente farà la gioia del cliente che l’ha richiesta su misura per lui. Il prezzo, come potrete immaginare, è davvero folle, ma considerando il duro lavoro che è stato svolto attorno a questo modello, ci sta tutto.

Secondo le stime, si parla di una cifra compresa tra 1,3 ed un 1,5 milioni di euro, che però ha consentito al collezionista tedesco di risparmiare parecchio rispetto al modello originale, il cui valore è oggi attorno ai 4 milioni di euro. La 33 Stradale ora è tornata a ruggire, e siamo sicuri che il nuovo proprietario se la godrà fino in fondo.