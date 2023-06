24 Ore di Le Mans, Alpine lancia la sfida: pronta a svelare la sua nuova Hypercar

Sarà la vettura con cui il brand francese tornerà a correre il WEC dal prossimo anno. Accanto a lei anche la A290_β e la Alpine Alpenglow

Conto alla rovescia sempre più incalzante per quel che concerne la 24 Ore di Le Mans 2023, in programma per l’11 e il 12 giugno. L’edizione del centenario di una delle gare più spettacolari ed affascinanti in assoluto vivrà di tanti eventi ed interventi d’autore.

Uno di questi sarà riconducibile al marchio Alpine, che festeggerà le cento edizioni della 24 Ore più famosa al mondo scendendo in pista con due prototipi nella categoria LMP2, ma soprattutto con la presentazione in anteprima della sua nuova Hypercar.

Alpine pronta a tornare protagonista nel WEC

L’Hypercar 2024 di Alpine sarà svelata esattamente il 9 giugno, alle ore 11.30, e verrà iscritta ufficialmente nella categoria top del campionato Endurance a partire dall’anno prossimo.

Per Alpine si tratta del mezzo scelto per sfidare alcuni dei principali costruttori automobilistici, entrando di fatto anche lei e da protagonista nella nuova era che sta vivendo l’universo del WEC.

La conferenza stampa di presentazione si terrà presso l’Alpine Paddock Center allestito per l’occasione.

Realizzata una serie limitata Alpine A110 R Le Mans

Non solo l’anteprima della nuova Hypercar 2024, il fine settimana di Le Mans per il brand sportivo del gruppo Renault verrà scandito anche da un’altra serie di attività particolarmente interessanti.

Innanzitutto, ci sarà il reveal dinamico, fissato per la giornata del 7 giugno, della serie limitata Alpine A110 R Le Mans.

Sviluppata sulla base di quello che è il più radicale tra i modelli della gamma A110, Alpine celebra la 24 Ore di Le Mans e il forte legame con la corsa attraverso questa versione speciale dalla forte componente emotiva.

Presenti anche la A290_β e la Alpine Alpenglow

Non solo modelli ad alta velocità, la prossima 24 Ore di Le Mans sarà anche l’occasione per ammirare, dal 7 al 12 giugno, la nuova show car A290_β, presentata di recente alla stampa mondiale e che di fatto è l’antipasto di quella che sarà la futura city car sportiva di casa Alpine, la cui produzione di serie è prevista per il 2024.

Carrozzeria bianco opaco, con un forte richiamo alla neve delle Alpi, il profilo si caratterizza per un dinamismo diffuso. Inoltre, la firma luminosa con le quattro X è un diretto ed efficace omaggio al mondo del rally.

Un vettura che è anche un messaggio: poter immaginare l’utilizzo dell’auto sportiva nel quotidiano e con un basso impatto ambientale. La Alpine A290_β rappresenta il primo tassello del Dream Garage promesso, per i prossimi anni, dal marchio francese e che si comporrà di tre diversi modelli tutti e rigorosamente con motori elettrici.

Infine, accanto alla A290_β e sempre dal 7 al 12 giugno presso il Village Hydrogene di Le Mans troverà spazio anche l’Alpine Alpenglow. La concept car presentata in autunno in occasione dell’ultimo Salone dell’Auto di Parigi, dalle forme futuriste, le proporzioni sorprendenti ed una tecnologia davvero inedita.

Non meno significativi il motore a combustione interna ad idrogeno e i due serbatoi, sempre ad idrogeno, da 700 bar situati sui due lati del veicolo.