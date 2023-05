Alpine, ecco le prime foto dell’A110: parteciperà alla Pikes Peak 2023

Sviluppata in sinergia tra Alpine e Signatech. Motore da 500 CV e grande aerodinamica. Verrà affidata nelle mani del pilota Raphaël Astier.

Il 25 giugno si avvicina sempre di più, e in quella data Alpine si cimenterà in una delle sfide più difficili ed affascinanti: la leggendaria cronoscalata della Pikes Peak, la cima più alta del del sud Front Range delle Montagne Rocciose del Colorado.

Dall’annuncio ufficiale della loro partecipazione alla Pikes Peak International Hill Climb, Alpine e Signatech hanno lavorato assiduamente sulla vettura che prenderà parte a questa gara, fino a diffondere nelle ultime ore le prime immagini ufficiali.

Alpine A110 Pikes Peak: un gioiello di velocità

L’Alpine A110 Pikes Peak, questo il nome battezzato, si presenta come un vero e proprio gioiello sia in termini aerodinamici che di blocco motore. Inoltre, la stretta collaborazione tra l’ufficio design Alpine, coordinato da Raphaël Linari, con i team di Signatech è riuscita a produrre una versione della A110 più che mai orientata verso la sportività.

Splitter estremamente pronunciati, deflettori alle estremità del paraurti e l’imponente alettone posteriore, tutti interventi introdotti e mirati per generare il miglior carico aerodinamico durante l’ascesa lungo le 156 curve che compongono la Pikes Peak International Hill Climb.

Motore da 500 CV e pinna di squalo sul posteriore

Alcuni elementi sono ricavati dalla versione Alpine A110R, come ad esempio le minigonne laterali e il diffusore posteriore, mentre la presa d’aria collocata sul tetto della vettura avrà la funzione di arieggiare il motore da 500 CV.

Interventi specifici sono stati fatti anche sulla massa complessiva della vettura, con un peso ridotto a 950 kg.

A livello di stile, la mano dei designer Alpine su questa A110 Pikes Peak si vede innanzitutto nella presenza di una “pinna di squalo tipo Le Mans” integrata sul lunotto posteriore e che si estende fino all’alettone.

Le luci anteriori di forma circolare lasciano spazio a due sottilissime barre che sembrano modellate da un laser, mentre i gruppi ottici posteriori si sviluppano in tre segmenti verticali collocati sulle guide laterali e sulla spina dorsale centrale.

Specifici anche i cerchi, che insieme agli elementi stilistici sopraccitati contribuiscono ad aumentare il senso di larghezza complessiva del coprto vettura.

Verrà guidata dal pilota francese Raphael Astier

Dopo il suo debutto ufficiale il 25 e 26 aprile, con alcuni giri di collaudo sul circuito privato di Lurcy-Lévis, la Alpine A110 Pikes Peak incontrerà la prossima settimana il pilota che la guiderà in occasione della mitica cronoscalata statunitense, Raphaël Astier, che avrà finalmente tra le mani la vettura nella sua configurazione definitiva.

Astier, che ha vinto la Coppa FIA R-GT 2022 con l’A110 Rally e partecipato ben quattro volte alla Pikes Peak International Hill Climb, farà una doppia sessione di test nella Drôme e poi in Val Thorens prima di partire insieme al resto del team per il Colorado e prepararsi, definitivamente, per la sfida del 25 giugno.