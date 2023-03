MotoGP, c’è l’invito a Marc Marquez: ecco chi lo vuole subito in Ducati

La Ducati è la squadra di riferimento in MotoGP, mentre Marc Marquez lo è tra i piloti. Ora c’è qualcuno che lo vuole a Borgo Panigale.

Mancano pochi giorni alla partenza della nuova stagione di MotoGP, ma uno degli argomenti più caldi riguarda il futuro di Marc Marquez. Il nativo di Cervera ha sofferto nei test invernali a causa di una Honda ben lontana dall’essere tornata competitiva, e che sta vivendo una crisi tecnica che appare senza fine.

Neanche un otto volte campione del mondo come Marc pare poter fare miracoli in tal senso, ed il 2023 rischia di essere segnato già in partenza. Nella MotoGP di oggi, il pilota può fare meno la differenza rispetto al passato, ma uno come lui non mollerà di certo senza averci provato. Nel frattempo, suo fratello lo stuzzica sul futuro.

MotoGP, Alex Marquez e le parole su Marc in Ducati

Alex Marquez ha la sua grande occasione in questa stagione, perché avere una Ducati a disposizione potrebbe essere la svolta della sua carriera in MotoGP. Il Gresini Racing ha ottenuto quattro splendide vittorie lo scorso anno con Enea Bastianini, dimostrando di poter lavorare molto bene e di saper mettere a punto la moto.

Lo spagnolo è andato molto forte nei test di Portimao, soprattutto nell’ultima giornata, anche se le sue doti velocistiche le ha messe in mostra soltanto al mattino, per poi concentrarsi su altro nel resto della giornata. In questi ultimi giorni, è stato protagonista di un evento di Estrella Galicia, parlando di ciò che sta provando alla guida di una Ducati.

Da parte sua sono arrivati soltanto complimenti per la creatura di Borgo Panigale: “La Ducati è più avanti di tutti ed ha qualcosa di positivo in ogni suo aspetto. Dove trovo somiglianze con gli altri? Direi a metà curva, ma in fase di frenata ed accelerazione non c’è paragone con la concorrenza. La cosa che mi piace più di tutte è il motore, è fluido e molto potente, e questo ti facilita molto la vita quando sei alla guida“.

Suo fratello Marc è sempre il personaggio più seguito all’interno della MotoGP, e vista la crisi della Honda c’è molto da discutere sul suo futuro. Il contratto del nativo di Cervera andrà in scadenza a fine 2024, ed Alex ha fatto una sorta di pronostico sul futuro dell’otto volte campione del mondo.

Ecco le sue parole: “Cosa penso della stagione che avrà Marc? Non credo ci siano dubbi sul fatto che andrà a migliorare strada facendo, però con una Ducati sarebbe molto più forte e potrebbe trovarsi in una situazione del tutto diversa. Non riesco a pensare ad un Marc lontano dalla Honda, rispetterà il suo contratto secondo quello che penso, ma poi tutto può accadere, il futuro è imprevedibile. Quale sarebbe l’obiettivo dopo la Honda? Sicuramente avere una moto al top, non certo i soldi“.

Come ha detto lo stesso Alex, vedere Marc lontano dalla Honda farebbe uno strano effetto a tutti gli appassionati delle due ruote, ma saperlo su una Ducati aumenterebbe e di parecchio l’hype dei tifosi. Si tratterebbe della famosa unione tra moto migliore e pilota migliore, anche se non mancherebbero gli equilibri da ritrovare dopo una carriera passata a guidare un altro mezzo.

La verità è che avere Marquez in Ducati appare molto difficile, visto che anche Paolo Ciabatti, in questi giorni, ha ribadito che vederlo su una Desmosedici è praticamente impossibile. Secondo lui, infatti, il tempo per portare Marc a Borgo Panigale è passato, ma in questo sport mai dire mai.

Nel frattempo, Marc potrà godersi il feedback sulla moto da parte di suo fratello Alex, che non ha di certo nascosto la propria felicità per essere passato alla Ducati. Le prime gare ci diranno quanto è stata azzeccata questa mossa, mentre Marc dovrà stringere i denti su una Honda ancora non al top della forma.