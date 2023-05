Ferrari, nuova brutta figura in arrivo: l’assurda vicenda del muretto di Maranello

Laurent Mekies sarà il team principal dell’AlphaTauri nel 2023, ma è ancora al muretto della Ferrari. Ecco che cosa c’è dietro.

La Ferrari vive una situazione tecnica da incubo, con il Gran Premio di Monaco che si è concluso con l’ennesima figuraccia. Charles Leclerc ha chiuso sesto, mentre Carlos Sainz, che partiva quarto, è retrocesso addirittura in ottava piazza, anche a causa di due errori di guida e di una strategia, al solito, suicida in condizioni difficili.

Oltre agli errori di piloti e squadra che ormai non fanno più notizia, va registrato un nuovo peggioramento della monoposto, che a Monte-Carlo è stata addirittura quinta forza, alle spalle, oltre che di Red Bull, Aston Martin e Mercedes, anche dell’Alpine, terza con uno splendido Esteban Ocon, che sia sul bagnato che sull’asciutto aveva più passo delle Rosse.

La Ferrari è un team che, purtroppo, va rifondato da zero, e c’è bisogna alla svelta di ingaggiare tecnici di valore dalla concorrenza. Frederic Vasseur ha ereditato da Mattia Binotto una squadra allo sbando, ed ora si deve puntare sullo “strappare” qualche ingegnere alla Red Bull, con una strategia che è già in atto.

Ferrari, i perché dello stallo con Laurent Mekies

Qualche settimana è stato annunciato l’addio di Laurent Mekies alla Ferrari, dopo quattro anni nel ruolo di direttore sportivo. Il francese era arrivato nel 2019, ed ora è pronto a partire per andare a fare il team principal dell’AlphaTauri, in sostituzione di Franz Tost, che a fine anno darà l’addio alla Scuderia di Faenza.

Come ben sappiamo, quest’ultima è membra della famiglia Red Bull, e pare che il Cavallino stia “sfruttando” Mekies come oggetto di scambio proprio come il team di Milton Keynes. Secondo quanto ha riportato il “Corriere dello Sport“, il presidente John Elkann avrebbe incontrato Christian Horner per discutere della situazione, con il Cavallino che non avrebbe gradito l’annuncio dato dai media del prossimo arrivo del francese all’AlphaTauri.

La cosa clamorosa è che Mekies, in questo periodo, sia ancora al muretto della Ferrari, nonostante sia ormai un vero e proprio separato in casa, e che possa ancora apprendere i segreti di cui si parla durante i briefing, pronto, magari, a riportarli poi in Red Bull quando si travestirà nella loro famiglia.

In questi giorni, lo stesso Mekies ha parlato alla stampa di questa situazione: “Sono vestito di rosso e sono pienamente concentrato sul mio lavoro con questa squadra. Si sta ancora discutendo perché, evidentemente, ci sono ancora dei dettagli da sistemare, ma sono fiducioso che presto si sistemi tutto con un qualcosa che metta d’accordo chi è coinvolto, ma per ora, penso alla squadra con cui sono impegnato“.

Frederic Vasseur aveva detto che non avrebbe ostacolato Mekies, e quasi un mese e mezzo dopo l’annuncio del passaggio alla concorrenza, il francese, ex membro della FIA, occupa ancora il suo posto. Si tratta dell’ennesimo esempio della confusione che regna a Maranello, ed anche con il manager transalpino al ponte di comando, non sembra che le cose siano cambiate più di tanto. Prossimamente ci saranno aggiornamenti, ma Laurent pare possa rimanere al muretto ancora a lungo.