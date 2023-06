Alfa Romeo, arriva una nuova berlina di lusso? Ecco la 169 (VIDEO)

L’Alfa Romeo potrebbe mettere a punto un nuovo modello per sfidare le berline tedesche. Ecco come può essere la già amata 169.

Da casa Alfa Romeo provengono notizie sempre più importanti riguardo ai modelli del futuro, con un programma ormai ben definito riguardo a ciò che accadrà nei prossimi anni. Il 2024 sarà l’anno del debutto dell’elettrico, con l’arrivo del Suv di Segmento B che avrà però anche versioni con motore benzina e diesel.

A fine 2023, o comunque, all’inizio del 2024, debutterà la supercar, la 33 Stradale che costerà 1,5 milioni di euro, e che sarà prodotta in sole 33 unità, con versioni sia elettriche che termiche. Il 2025 sarà il momento della nuova generazione della Giulia, la quale sarà solamente ad emissioni zero.

Lo stesso destino colpirà anche il Suv Stelvio, probabilmente nel 2026, ma l’Alfa Romeo sta già pensando a nuovi modelli esclusivi per gli anni futuri. Nelle prossime righe, andremo a dare un’occhiata ad un render che immagina le forme della nuova berlina di lusso, chiamata a lanciare la sfida alle pariruolo tedesche. Ecco come può essere.

Alfa Romeo, ecco come è stata immaginata la nuova 169

Il marchio Alfa Romeo ha tanti progetti in ballo per i prossimi anni, ma in queste ultime ore ha iniziato a circolare un render che immagina una berlina di lusso davvero estrema. Il nome che gli è stato dato è 169, e qui in basso, ne è stato pubblicato un video sul canale YouTube “MOTORS“.

Si tratterebbe della nuova ammiraglia, una berlina di alto livello con l’obiettivo di dare battaglia alle tedesche. Il modello dovrebbe essere previsto per il 2027, ma per ora, non ci sono informazioni ufficiali riguardo al nome. La sigla 169 è stata pensata dagli autori di queste immagini computerizzate, ma dalla casa del Biscione non arrivano commenti in merito.

L’unica cosa relativa ai nomi del futuro che è stata già detta dal CEO, Jean-Philippe Imparato, è la volontà di riprendere alcuni nomi storici provenienti dal passato, ma come ben sappiamo, il nome 169 non è mai stato utilizzato, quindi potrebbe anche assumere una denominazione differente da quella utilizzata per il render.

Riguardo alla berlina di lusso, le indiscrezioni dicono che dovrebbe essere sviluppata in America, e l’obiettivo è proprio quello di puntare a far bene nel mercato d’oltreoceano. Sarà lunga quasi 5 metri e, cosa più importante, sarà full electric, senza la presenza di versioni con motore benzina o diesel.

La nuova berlina di casa Alfa Romeo nascerà sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, e verrà comunque costruita in Italia. Vista la bellezza di questo render, c’è grande attesa per avere informazioni ufficiali sul modello, che senza alcun dubbio arriveranno in questi mesi, anche se in molti non gradiranno la sola versione elettrificata.

Considerando che arriverà non prima del 2027, non c’è da sorprendersi in tal senso. Infatti, è già stato detto che proprio a partire da quella data, il marchio di Arese non costruirà più auto con motore termico, limitandosi a quelle a zero emissioni. Il futuro è già arrivato, e promette grandi cose.