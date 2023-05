Alfa Romeo, in arrivo la prima elettrica: tutto ciò che c’è da sapere

In casa Alfa Romeo prosegue l’avvicinamento al debutto della prima elettrica della storia, che sarà un B-Suv. Tutti i dettagli.

Il marchio Alfa Romeo si sta lanciando del tutto nella sfida dell’elettrico, ed è incredibile pensare con quanta velocità lo stia facendo. Pensate che poco più di un anno fa, nella gamma non c’era neanche un veicolo ibrido, prima dell’avvento del Suv Tonale che fu svelato nel febbraio del 2022. Da quel momento in poi, il marchio del Biscione ha fatto dei notevoli passi in avanti, ed ora è atteso il salto definitivo.

Nel 2023 arriverà la supercar della casa di Arese, ovvero la 33 Stradale, di cui verranno realizzate solo 33 unità al prezzo di circa 1,5 milioni di euro l’una. Questo modello sarà soltanto per pochissimi fortunati, ma è il 2024 l’anno che segnerà la svolta definitiva di questa casa automobilistica.

L’Alfa Romeo sta infatti concentrando tutti i propri sforzi sul B-Suv elettrico, il cui lancio è atteso per il prossimo anno. Sarà la prima auto con il marchio del Biscione a non avere un motore termico, ed è normale che l’hype sia alle stelle. In queste ultime ore, sono stati svelati alcuni nuovi dettagli su di lei.

Alfa Romeo, ecco come sarà il B-Suv elettrico

Il marchio Alfa Romeo andrà a presentare nel 2024 il proprio B-Suv, ovvero un crossover di Segmento B che è destinato ad entrare nella storia. Infatti, sarà il primo veicolo ad emissioni zero della casa del Biscione, che ha tutte le intenzioni di cambiare del tutto la propria gamma ed elettrificarla nei prossimi anni, entro il 2027 da ciò che è stato affermato dai vertici.

Tra pochi mesi avremo nuovi dettagli interessanti in tal senso, come è stato confermato in queste ore da Alejandro Mesonero-Romanos, vale a dire il capo del design della casa di Arese, che ha parlato alla stampa di questo modello rivoluzionario. La speranza è che presto si venga a sapere anche il nome della vettura, che inizialmente si sarebbe dovuta chiamare Brennero, ma poi il CEO, Jean-Philippe Imparato, ha smentito tutto ciò.

La vettura nascerà sulla piattaforma CMP di Stellantis, ed avrà una lunghezza di 4,30 metri, e sarà realizzata anche sulla e-CMP per ciò che riguarda la variante ad emissioni zero. Quest’ultima, dovrebbe avere un powertrain simile alla Jeep Avenger, anche lei facente parte della holding multinazionale olandese, con un pacco batterie da 51 kWh ed una potenza garantita dalla parte elettrica di ben 154 cavalli.

Inizialmente, secondo quanto appreso, la nuova Alfa Romeo avrà soltanto la trazione anteriore, ma poi ne arriverà una a trazione integrale, solo però dopo qualche tempo. Per ciò che riguarda l’autonomia, dovrebbe essere attorno ai 550 km nel ciclo urbano WLTP, e potrà essere ricaricata tramite strumenti di ricarica rapida da 100 kW.

In soli 30 minuti di tempo, sarà possibile recuperare l’80% di carica, ma è chiaro che su questo fronte ci siano ancora molti passi in avanti da fare. Nella foto postata in alto, c’è un render pubblicato sul canale YouTube “Motors“, che ha immaginato le possibili forme del nuovo B-Suv. L’attesa sta per finire.