Ferrari, si collezionano dati imbarazzanti: Raikkonen non la prenderà bene

Per quanto Raikkonen sia un personaggio fuori dagli schemi, nel corso della sua carriera, ha sempre sperato di liberarsi da un “peso”.

L’ultimo storico campione della Scuderia modenese ha sempre tifato per i suoi colleghi ferraristi, affinché il titolo conquistato nel 2007 non diventasse un tabù. Chiunque riuscirà a riportare a Maranello il Mondiale in futuro verrà ricordato nella storia proprio come Kimi, Michael e tutti gli altri ex campioni della Rossa.

Il digiuno di vittorie sta diventando inquietante, specialmente perché in questa annata la Ferrari fa fatica anche a salire sul podio. Nel 2023 c’è un avversario in più che molti avevano sottovalutato, ovvero l’Aston Martin guidata da Fernando Alonso. Se Lance Stroll non rappresenta un problema in termini di classifica, il bicampione di Oviedo è una minaccia costante.

Non a caso nei primi sei round della stagione è salito per ben 5 volte sul podio. La gara più iconica del calendario è stata vinta da Max Verstappen, ma subito dietro al numero 1 è giunto il fenomeno dell’Aston Martin, in grado di sovvertire anche il naturale scorrere delle lancette. Quest’anno compirà 42 anni e il suo ritorno in Formula 1 è stato anche più esaltante di quello del Kaiser Schumacher ai tempi della Mercedes.

Per la Ferrari, invece, è calata la notte fonda con il passaggio alla SF23. La progenitrice ad effetto solo aveva incantato nella prima parte del campionato 2022, dando anche false speranze ai ferraristi. Ad oggi la Scuderia non ha nessuna possibilità di vincere il mondiale e sembra impantanata in una trasformazione tecnica che fin qui non ha dato esiti positivi. Leclerc che Sainz fanno fatica a tenere in pista la vettura, risultando nervosa e poco prevedibile.

Altro record negativo per la Ferrari e per Raikkonen

Di questo passo il mondiale conquistato nel 2007 da Raikkonen nel duello con le McLaren – Mercedes di Alonso e Hamilton sarà sempre più una chimera. Alle spalle delle due Red Bull Racing, il terzo posto sta diventando un affare esclusivo di Alonso. Ad accezione di Baku, dove Leclerc ha colto l’unica medaglia di bronzo del 2023, in tutti gli altri casi ha dominato la verdona del numero 14.

Kimi, con il suo favore distaccato, avrà osservato le gesta dei cavalieri del rischio, non senza un piccolo rammarico. Ice-man, ritiratosi nel 2020, è stato agganciato da Fernando Alonso nella speciale classifica dei podi. I due ex compagni di squadra in Ferrari sono appaiati a quota 103, ma l’asturiano ha grandi possibilità di sopravanzarlo, considerate le qualità tecniche della monoposto inglese.

Per la Ferrari si stanno disgregando anche gli ultimi numeri positivi dei suoi alfieri del passato. Basti pensare che l’ultimo riconoscimento iridato fu conquistato da Kimi Raikkonen e Felipe Massa nel 2008. La coppia, infatti, sollevò al cielo il trofeo dei costruttori.

Oggi sono entrambi in pensione. Basterebbe questo per comprendere la gravità della situazione. I fan ora aspettano con ansia la prossima tappa di Barcellona. La Ferrari poterà dei nuovi sviluppi in pista, ma basteranno per rialzare la china?