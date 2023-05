Volete parlare con Jorge Lorenzo? Ecco in che modo lo si può contattare

Jorge Lorenzo è tra le leggende della MotoGP. In carriera ha vinto 3 mondiali in top class e altri due nella classe di mezzo.

Il ritiro di Jorge Lorenzo ha privato i fan del Motomondiale di uno dei più grandi talenti della categoria. Il centauro, dilaniato dagli infortuni, decise di dire basta al termine di un pessimo 2019. In quella stagione corse in Honda al fianco di Marc Marquez.

Il maiorchino veniva da due stagioni ricche di alti e bassi in Ducati. Non riuscì in alcun modo a trovare il feeling migliore con la RC213V, date anche le precarie condizioni fisiche. Avrebbe potuto togliersi una piccola soddisfazione, vincendo anche solo un GP in Honda, determinando un record mai ottenuto da nessun centauro in MotoGP. Dopo aver celebrato la P1 sulla M1 e sulla Desmosedici, non riuscì ad entrare mai in top 10.

Il suo meglio lo diede ai tempi della Yamaha, dove al fianco di Valentino Rossi, fece impazzire di gioia gli appassionati. I due si sfidarono senza timori reverenziali anche nel 2015, ma in quel caso fu l’intromissione di Marc Marquez ha rovinare un testa a testa che avrebbe meritato un finale, magari non diverso, ma migliore. JL99 rimarrà nel cuore di tutti i fan di un epoca d’oro dei motori. Le sfide con Stoner, Rossi, Pedrosa e Marquez sono state uno spettacolo inimitabile.

I contatti di Jorge Lorenzo

Se il vostro sogno è quello di poter ricevere un messaggio dal cinque volte campione del mondo, possiamo assicurarvi che non è impossibile. L’ex centauro della MotoGP, infatti, è molto avvezzo all’utilizzo dei social network. Le sue risposte sagaci su Twitter e su IG sono divenute celebri online. Potete, prima di tutto, provare a scrivergli sul suo sito web: www.jorgelorenzo.com.

Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale Facebook del maiorchino: Jorge Lorenzo Official; mentre su Twitter lo trovate a: @lorenzo99. Su Instagram @jorgelorenzo99 il pilota ha un seguito di 1,8 milioni di follower. Nella sua bio ha anche indicato un contatto mail: info@jorgelorenzo99.com che vi permetterà di mandare un messaggio. Potete contattare anche il fan club, ma vi suggeriamo le vie dirette di comunicazione.

Jorge Lorenzo, tra l’altro, presenzia solitamente ai più importanti eventi del Motorsport. E’ rimasto un appassionato autentico delle due e quattro ruote. In prima persona corre nella serie della Porsche Supercup. Nel 2022 Carrera Cup Italia ha gareggiato per il team Q8 Hi-Perform. Lo stesso anno, come pilota ospite, ha partecipato alla sfida di Imola della Porsche Supercup. Nel 2023, inoltre, ha scelto di firmare per il team Huber Racing, prendendo parte all’intera stagione della Supercup, mentre sempre con il team Q8 Hi-Perform ha partecipato alle sfide nostrane.

L’ex centauro di Yamaha, Ducati e Honda ama in particolar modo l’Italia. Vivendo a Lugano, nella Svizzera italiana, il centauro è rintracciabile spesso nelle vie del centro di Milano e in altre località turistiche nostrane. L’ex compagno di squadra e rivale di Valentino Rossi, negli ultimi anni, ha appianato le sue divergenze e ha preso parte anche all’evento della 100km dei Campioni nel Ranch di Tavullia.