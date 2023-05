Alfa Romeo Stelvio tua con poco più di 10mila euro: la pazza offerta del Biscione

L’Alfa Romeo Stelvio è il Suv di punta del marchio del Biscione, ed ora c’è un’offerta che fa per voi. Ecco i dettagli.

Il marchio Alfa Romeo è concentrato su un futuro ricco di tante novità, ed in questi ultimi giorni è stato ufficializzato l’arrivo di una nuova supercar per il 2024. Verrà ripreso, per l’occasione, il nome 33 Stradale, e si tratterà di un veicolo che verrà prodotto in sole 33 unità, al prezzo di 1,5 milioni di euro l’una.

L’auto sarà disponibile sia in versione con motore a benzina che elettrica, e per vederne le forme c’è tanta attesa, anche se il prezzo è davvero inarrivabile. Per il resto, il marchio del Biscione sta proseguendo i preparativi in vista del debutto del B-Suv elettrico, che arriverà nel 2024, portando finalmente questo costruttore nel mondo del futuro delle quattro ruote.

L’Alfa Romeo, come membra del gruppo Stellantis, è del tutto concentrata sullo sviluppo delle nuove tecnologie, con la gamma che dovrebbe diventare del tutto ad emissioni zero a partire dal 2027. Il B-Suv sopracitato non sarà solamente EV, visto che sono previste anche delle varianti con motore a combustione, mentre il discorso sarà ben diverso per ciò che riguarda la Giulia e la Stelvio del futuro.

Per il 2025, infatti, è atteso l’esordio della berlina solo elettrica, che non avrà versioni a benzina o diesel, e per il Suv ci sarà lo stesso destino a partire dall’anno seguente. Nelle prossime righe, vi parleremo di una speciale promozione pensata per voi, relativamente alla Stelvio con motore a gasolio, che vi darà una mano a pagare con comode rate.

Alfa Romeo, ecco l’offerta sul Suv Stelvio

Nel corso del mese di maggio, vi abbiamo presentato varie offerte relative a prodotti del mondo Stellantis, restando concentrati sui marchi FIAT e Lancia. Tuttavia, ora passeremo al marchio più blasonato tra quelli italiani che fanno parte della holding multinazionale olandese, e ci stiamo riferendo all’Alfa Romeo.

Sino al 31 maggio, infatti, è attiva una promozione per l’acquisto della Stelvio Veloce, spinta da un motore da 210 cavalli di potenza massima ed alimentato a gasolio, il che garantisce ottimi risparmi dal punto di vista dei consumi. Tra le dotazioni ci s ono anche i cerchi in lega da 20”, e può essere vostra dopo aver versato un anticipo di 10.709 euro.

In seguito, potrete pagarlo in 35 rate da 490 euro al mese, con TAN fissato al 6,70% e TAEG al 7,47%. In seguito, è previsto il pagamento della maxi-rata finale da 40.604 euro, che vi permetterà di avere la Stelvio per tutto il tempo che vorrete. Insomma, si tratta di un buon metodo per dilazionare le spese, anche se il pagamento finale per ottenere quest’Alfa Romeo resta comunque importante.

Nel caso in cui non si dovesse decidere di tenere la vettura, ovvero, non pagare la maxi-rata finale, potrete decidere di restituirla, ma in quel caso dovrete rispettare il chilometraggio massimo di 60 mila km. Se lo andrete a superare, per ogni km verrà aggiunto un prezzo di un centesimo, che sommato uno dopo l’altro può fare la differenza.