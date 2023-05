MotoGP, la leggenda allontana Marquez dalla Ducati: ecco cosa deve fare

Del futuro di Marc Marquez si parla in maniera incessante, ed ora emerge anche il parere di un gigante del passato. Ecco cosa ha detto.

Quando si parla di Marc Marquez, si fa sempre riferimento al pilota migliore del pianeta nell’ambito delle due ruote. Una conferma ulteriore ci è arrivata dal fine settimana del Gran Premio di Francia, disputato sul tracciato di Le Mans pochi giorni fa. Il nativo di Cervera è tornato in azione dopo 45 giorni dall’infortunio di Portimao, ed ha subito dato spettacolo.

Poco importa il fatto che abbia portato a casa un quinto posto nella Sprint Race ed un ritiro in gara, perché quello che ha fatto vedere in pista è di un’altra categoria. L’alfiere della Honda si è preso la seconda posizione in qualifica, battuto per un niente dalla ben più competitiva Ducati di Pecco Bagnaia.

In gara, Marquez era in lotta per la piazza d’onore con Jorge Martin, quando c’è stato un errore che lo ha portato a scivolare a terra, quando mancava davvero poco alla bandiera a scacchi. Lo spagnolo ha fatto vedere di essere ancora un marziano, con tutte le altre RC213V staccate e relegate nelle retrovie.

La sensazione è che se Marc avesse una moto all’altezza del suo talento non ce ne sarebbe per nessuno nella MotoGP di oggi, ma ciò, al momento, non sta accadendo. A questo punto, si aprono tanti scenari in chiave futura, e di ciò che farà Marquez si parla sempre tantissimo. Ora c’è anche il parere di una leggenda delle due ruote.

MotoGP, Giacomo Agostini su Marc Marquez

La MotoGP ha bisogno di Marc Marquez, e la conferma è arrivata dal week-end di Le Mans. Che vinca o che perda, il nativo di Cervera, nonostante tutto ciò che ha passato ed i vari infortuni di cui è stato protagonista, suo malgrado, è ancora il migliore di tutti, e quando va in pista lo fa sempre per portare a casa il miglior risultato possibile.

La difesa messa in atto contro Jorge Martin, che l’ha portato a cadere per terra, dimostra che per lui non ci sono mezze misure, e che non corre per accontentarsi di un piazzamento. In molti pensano che debba lasciare la Honda al più preso per trovare un team più competitivo, ma Giacomo Agostini non è di questo parere.

Il 15 volte campione del mondo del Motomondiale, che segue sempre con grande interesse le vicende della MotoGP, ha parlato ai microfoni di “Marca.com“, affermando che il nativo di Cervera è chiamato a pazientare, e che a suo parere, sia la Honda che la Yamaha torneranno competitive molto presto.

Ecco le sue parole: “Non è per nulla facile lasciare la Honda, si parla pur sempre del maggior costruttore di moto di tutto il pianeta. Ora sono in difficoltà, così come la Yamaha. Non tutti possono avere una Ducati tra le mani, ci sono anche Aprilia e KTM. Credo che però tutti si avvicineranno, Marc ora deve soffrire per qualche tempo, ma credo debba restare in Honda. Alla fine di una tempesta esce sempre il sole“.