Ferrari, nessuna rivoluzione a Barcellona: arriva una notizia drammatica

Dopo la batosta di Monaco, i fan della Ferrari sono rimasti atterriti dalle ultime parole rilasciate dal team principal Frederic Vasseur.

I risultati indecorosi ottenuti nel Principato di Monaco dalla Ferrari hanno indotto i fan, concretamente, a considerare il 2023 all’ennesima stagione fallimentare. La squadra di Maranello aveva iniziato l’annata con i migliori propositi con l’idea di lottare per i titoli mondiali, come è avvenuto nella prima parte della scorsa campionato.

La base dei successi in Australia e in Bahrain, Charles Leclerc nel 2022, si era partiti con la convinzione che la Ferrari potesse replicare le performance della F1-75, senza considerare lo strapotere tecnico acquisito dalla Red Bull Racing nell’ultima fase della stagione 2023. Vincere aiuta a vincere e la squadra austriaca è diventata la dominatrice assoluta della categoria regina del Motorsport, avendo conquistato tutti i GP sinora disputati.

In teoria Monaco avrebbe dovuto rappresentare un terreno di caccia per le inseguitrici, considerato il layout particolare del Gran Premio che tende ad annullare i valori tecnici e le velocità di punta dei top team. Si atteneva, per questo motivo, Fernando Alonso in bagarre per il primo gradino del podio così come una Mercedes rinnovata e una Ferrari rivitalizzata nel Principato.

La Ferrari, all’inizio del weekend, attraverso le parole del suo team principal Frederic Vasseur, aveva annunciato di poter lottare per la conquista della pole position che, a Monaco, si sarebbe tradotta nella possibilità concreta di salire sul primo gradino del podio. Leclerc ha ottenuto il terzo tempo ma a causa di una penalità per impeding nei confronti di Lando Norris è stato retrocesso di tre posizioni sulla griglia.

Vasseur gela i tifosi della Ferrari

In gara Leclerc e Sainz non hanno tenuto un ritmo costante, non riuscendo ad estrapolare giri veloci in nessuna circostanza. Il figlio d’arte del Matador non è esenta da colpe. Il team ha fatto il possibile in termini di strategia per coprirlo su Hamilton, ma il pilota spagnolo ha commesso due errori gravi a Monaco.

Nel primo caso, nella sfida con Ocon, ha rotto l’alettone anteriore, ma non ha subito particolari conseguenze né penalità, mentre il secondo l’errore sull’acqua è costato tempo e posizioni che sono poi risultate determinanti per la seconda sosta.

Il #55 ha chiuso con un mesto ottavo posto, mentre Leclerc ha ottenuto una sesta posizione che grida ancora vendetta. Il monegasco, se fosse partito dalla terza piazzola, avrebbe potuto ottenere il primo podio in carriera, ma le notizie negative non sono finite.

La Ferrari, infatti, avrebbe dovuto portare in pista a Barcellona i principali aggiornamenti. Dopo l’annullamento della tappa di Imola, ci si attendeva nuove sospensioni, ma non arriveranno quelle anteriori.

Vasseur ha spiegato la situazione in press conference: “Ogni team ha le sue idee e i propri approcci. Ognuno deve sviluppare l’auto secondo la propria direzione. Capiremo come andrà più avanti durante l’annata. A Barcellona non arriverà alcun aggiornamento sulla sospensione anteriore”. Una doccia fredda per i fan che aspettavano una SF23 tutta nuova.