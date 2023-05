F1, GP Spagna: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

Non c’è un attimo di respiro per la F1, che torna subito in azione con il Gran Premio di Spagna. Ecco orari ed informazioni.

Il mondiale di F1 lascia Monaco e parte in direzione di Barcellona, dove si disputerà domenica prossima il Gran Premio di Spagna. Nel 2023 ci sarà un ritorno al passato, visto che la pista andrà a riprendere la configurazione sempre usata dalla MotoGP, e che il Circus sfruttò sino al 2006.

Infatti, la chicane posizionata nell’ultimo settore è stata rimossa, e così le ultime due curve torneranno ad offire delle velocità elevatissime, nella speranza di aumentare i sorpassi che, da queste parti, sono diminuiti molto negli ultimi anni. Il tracciato di Barcellona è molto amato da Max Verstappen, che qui, a 18 anni, vinse la sua prima gara nel 2016, ripetendosi anche lo scorso anno.

L’olandese si prese il comando del mondiale per la prima volta lo scorso anno proprio da queste parti, e non lo ha mai più lasciato sino ad oggi. Super Max comanda con 144 punti, contro i 105 di Sergio Perez, ormai fuori dai giochi, ed i 93 di un mai domo Fernando Alonso, autore di una stagione strepitosa.

Negli ultimi anni in cui la F1 ha fatto visita a Barcellona, il pilota più atteso era sempre Carlos Sainz, mai salito sul podio a casa sua, ma ora tutto il pubblico sarà nuovamente per l’alfiere di casa Aston Martin, che si è preso cinque piazzamenti tra i primi tre nelle prime sei gare, dimostrando di non sentire affatto i suoi quasi 42 anni.

La tappa di Monaco poteva essere l’occasione perfetta per tornare alla vittoria, ma l’implacabile Verstappen non gli ha dato scampo. Su una pista più tradizionale come quella catalana, il team di Milton Keynes non dovrebbe avere rivali, come è sempre stato, del resto, in questa stagione.

F1, ecco gli orari del Gran Premio di Spagna

Il Gran Premio di Spagna è uno di quelli storici presenti nel campionato di F1, ma che ultimamente è spesso stato in dubbio. Le ultime voci parlano di un possibile trasferimento a Madrid per realizzare un tracciato cittadino, anche se, almeno per ora, la presenza di Barcellona pare essere stata confermata, ma va detto che nel Circus di oggi tutto cambia alla velocità della luce, per cui, non ci sono mai certezze.

La F1 spera di offrire uno spettacolo che valga la pena di acquistare il biglietto, ma c’è da dire che contro l’armata Red Bull c’è ben poco da fare. Il team di Milton Keynes sta facendo un sol boccone della concorrenza, ed occorrerà un miracolo per cercare di cambiare le sorti di questo mondiale, ormai già chiuso.

Di seguito trovate tutti gli orari del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Spagna SKY

Venerdì 2 giugno

Prove libere 1

13:30-14:30 su SKY Sport F1

Prove libere 2

17:00-18:00 su SKY Sport F1

Sabato 3 giugno

Prove libere 3

12:30-13:30 su SKY Sport F1

Qualifiche

16:00-17:00 su SKY Sport F1

Domenica 4 giugno

Gara

16:00 su SKY Sport F1

Orari GP Spagna TV8

Sabato 3 giugno

Qualifiche

16:00-17:00 in diretta su TV8

Domenica 4 giugno

Gara