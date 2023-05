Sainz recrimina nel post-qualifica: ecco cosa lo ha rallentato

Carlos Sainz partirà dalla quinta posizione a Monaco, ed è ancora una volta mancato nel momento decisivo. Ecco il suo commento.

Il sabato del Gran Premio di Monaco è stato a dir poco entusiasmante, ma il risultato finale non è cambiato. Con un giro ed un terzo settore da fenomeno, Max Verstappen si è preso la pole position girando in 1’11”365 con gomma Soft, beffando per un nulla Fernando Alonso e Charles Leclerc, anche se il più deluso dei big, escluso Sergio Perez che è andato a muro, è sicuramente Carlos Sainz.

Lo spagnolo è infatti solo quinto, avendo girato in 1’11”630, il che significa è stato battuto anche da un pazzesco Esteban Ocon, al volante di un’Alpine che è la vera rivelazione del fine settimana. Va detto che la Ferrari è invece una delle note stonate, dal momento che ci si aspettava un qualcosa di ben diverso qui a Monaco, ma in realtà non è arrivata neanche la prima fila, con Red Bull ed Aston Martin imprendibili.

Inoltre, piove sul bagnato all’interno del box della Scuderia modenese, dal momento che Leclerc è sotto investigazione per impeding nei confronti della McLaren di Lando Norris. Il britannico, nel Q3, era nel suo giro buono, ma si è trovato la Rossa in piena traiettoria nel corso di una tornata di raffreddamento, con il serio rischio di tamponarlo e di creare un grave incidente.

La colpa, in questi casi, non è del pilota ma del muretto, con Xavi Marcos che potrebbe aver commesso l’ennesimo errore non avvisandolo, ed ora c’è il serio rischio che subisca una penalità di 3 posizioni, dal momento che è già stato messo sotto investigazione dalla direzione gara, che si andrà a pronunciare nelle prossime ore.

Questo significa che Sainz potrebbe salire al quarto posto, mentre Charles rischia di retrocedere al sesto, il che toglierebbe la Ferrari non solo dalla lotta per la vittoria, già molto difficile con questa griglia di partenza, ma anche da quella per il podio. Insomma, peggio di così non poteva andare.

Sainz, ecco il suo commento a fine qualifica

Carlos Sainz aveva fatto un buon fine settimana, tralasciando il crash delle seconde libere, ma in qualifica è tornato a soffrire, rischiando anche di essere escluso dalla prima fase di qualifica. Al termine del turno, lo spagnolo ha parlato ai microfoni di “SKY Sport F1“, raccontando le sue sensazioni.

Ecco le sue parole: “La qualifica di Monaco è sempre molto stressante per i piloti, e credo che stavo facendo un buon lavoro. Il primo giro della Q3 è stato ottimo, poi però ho trovato Verstappen tra Curva 3 e 4, ed ho perso del carico sulla macchina. Poi anche Tsunoda e Norris non mi hanno aiutato, credo si potesse fare qualcosa in più. Potevo stare più avanti“.

Aggiornamento: Sainz partirà dalla quarta posizione, visto che è stata ufficializzata la posizione di tre piazze in griglia a Charles Leclerc. L’impeding costa al monegasco la partenza dalla sesta posizione, che equivale ad una gara praticamente finita prima di iniziare. Altro week-end da incubo per il Cavallino.