Verstappen, un animale a Monaco: lancia un messaggio da brividi ai rivali

Il bicampione del mondo, Max Verstappen, ha ottenuto la ventitreesima pole position della sua carriera. Ecco cosa ha dichiarato.

Dopo l’annullamento della tappa ad Imola i fan della Formula 1 hanno potuto riapprezzare lo spettacolare tracciato cittadino monegasco. Purtroppo in Emilia Romagna non si è gareggiato a causa delle alluvioni. Ad Imola, probabilmente, avrebbe dominato la Red Bull Racing, proprio come accadde nel 2022. Max Verstappen è rimasto con l’amaro in bocca, ma vorrà rifarsi con gli interessi nel GP di Monaco.

Il figlio d’arte di Jos è primo in graduatoria con un vantaggio di 14 punti sul compagno di squadra. Tutti gli altri sono già a debita distanza, non potendo competere con lo strapotere tecnico della RB19. Ancora una volta Sergio Perez ha commesso un errore grave in qualifica. La sua gara di domani sarà un incubo perché è il tracciato peggiore per recuperare dalle retrovie, specialmente con queste monoposto mastodontiche.

Lo scorso anno Perez aveva vinto il GP, finendo a muro nel Q3. Max non vinse ma si rifece con gli interessi nel corso del 2022. A livello complessivo la sua stagione è già da applausi. E’ stato sfortunato in un paio di circostanze, come nelle qualifiche arabe dove ruppe il semiasse, ma anche quando è partito nelle retrovie ha sempre trovato il modo di salire sul podio, persino nella SR di Baku.

Non c’è nessun altro pilota in grado di mantenere la sua straordinaria regolarità. Max non sbaglia quasi mai, dopo una prima parte di carriera dove era stato etichettato troppo presto per essere uno spacca auto. Proprio dopo un errore a Monaco di qualche anno fa, il nativo di Hasselt fece un salto mentale impressionante. Oggi è l’assoluto dominatore della F1, come in passato sono stati Hamilton, Vettel e Schumacher.

Le parole di Max Verstappen

Il ritmo dell’olandese è stato inavvicinabile. Dopo il miglior tempo in Q1, si è ripetuto anche in Q2, scendendo solo l’1:12. Nell’ultima parte delle qualifiche Max Verstappen ha messo nel mirino la sua ventitreesima pole position in carriera in F1. L’olandese ha voluto puntare a sfruttare al massimo l’inaspettato crash del compagno di squadra, firmando la sua prima pole a Monaco.

L’olandese ha recuperato 2 decimi nell’ultimo settore, firmando un 1:11.365 e beffando l’esperto Alonso. Nel box della Red Bull Racing è scoppiata la festa, mentre in quello dell’Aston Martin è calato il gelo. In seconda fila scatterà Leclerc, davanti ad Ocon. Max ha fatto l’ennesima magia della sua carriera, facendo impazzire gli appassionati della F1.

Max ha dichiarato: “Sono molto felice perchè sapevamo che sarebbe stato un weekend di sofferenza per noi. Non abbiamo cominciato bene ieri, ma abbiamo continuato a migliorare. In qualifica bisogna provato di tutto e devi rischiare tutto. I primi due settori non sono stati eccezionali nell’ultimo tentativo. Sono stato cauto all’inizio, ma sapevo di essere indietro. Dovevo dare tutto quello che avevo. Ho preso un paio di barriere ma sono contento di aver fatto la mia prima pole. Domani sarà necessario partire in modo pulito. Sul passo gara l’auto è fantastica“.