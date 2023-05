F1 Monaco, Qualifiche: Verstappen strappa la pole ad Alonso

Si sono appena concluse le qualifiche di F1 sull’iconico tracciato di Monaco. Ecco l’ordine di partenza della gara di domani.

Le prime prove libere avevano messo in risalto dapprima una Red Bull Racing in leggera difficoltà ed una Ferrari in crescita. I successivi due turni hanno, invece, emesso un verdetto chiaro: Verstappen è irrefrenabile in questa stagione anche sul tracciato meno conforme alle caratteristiche della RB19. Nel Q1 i piloti sono scesi in pista nella magica cornice del Principato di Monaco.

La calda giornata di maggio ha riconciliato gli appassionati di Motorsport con l’autentica F1. Dopo aver gareggiato su diversi tracciati di nuova generazione che, scimmiottando lo sfarzo di Monaco, hanno deluso le aspettative si è tornati a scrivere un nuovo capitolo in Europa. Il primo colpo di scena è arrivato nei primissimi minuti con il crash in curva 1 di Sergio Perez. Quest’ultimo ha perso il posteriore, finendo per distruggere la RB19 contro le barriere.

Un errore anomalo per un pilota esperto sui tracciati cittadini. Il messicano ha dimostrato di non avere la costanza del bicampione del mondo. Forse distratto dall’Alpine in uscita dalla pit lane, ha urtato con la parte sinistra della monoposto contro la barriera della Sainte Devote. Il nativo di Guadalajara ha determinato una red flag. La sessione è ripresa dopo qualche minuto. Verstappen e Alonso hanno subito dettato il passo con i due bicampioni del mondo nella parte alta della classifica. Charles Leclerc si è infilato tra le due strepitose Aston Martin.

In difficoltà Carlos Sainz, invece, che ha fatto un ultimo tentativo al fulmicotone per strappare il pass in Q2. Lo spagnolo ha effettuato un ultimo pit stop giusto in tempo per qualificarsi, con un brivido, salendo in quarta posizione, alle spalle di SuperMax, Tsunoda e Albon. Out Sargeant, Magnussen, Hulkenberg, Zhou e, naturalmente, Perez.

F1, quante sorprese a Monaco

Le qualifiche di Monaco rappresentano sempre una roulette e l’highlight del weekend. Dopo un Q1 tiratissimo, i piloti in Q2 hanno spinto al massimo per entrare nella top 10. L’evoluzione di pista ha permesso a Max di scendere subito sotto l’1:12. Secondo Leclerc, terzo Alonso, davanti alla coppia Mercedes. Norris ha rotto il braccetto della sospensione posteriore sinistra alla Chicane del Porto.

Esclusi, invece, Piastri, De Vries, Albon, Stroll e Bottas. Dopo due pole position di fila di Charles Leclerc, Max Verstappen si è posto subito nella prima posizione, con largo (troppo) anticipo in pit lane per non ricevere spiacevoli sorprese, come nelle ultime due annate. Nel primo tentativo Alonso ha strappato una super giro, davanti al duo della Ferrari. Il trio si è racchiuso, temporaneamente, in appena 53 millesimi.

Max Verstappen ha mantenuto la calma e si è rilanciato per un ultimo tentativo, strappando la pole position a Fernando Alonso. Una vera e propria magia, toccando anche il muretto nell’ultima traiettoria. Ha recuperato 2 decimi nell’ultimo settore, firmando un magnifico 1:11.365 e facendo esplodere di gioia il box della Red Bull Racing. Gelato Alonso che partirà secondo, davanti a Leclerc, Ocon, Sainz, Hamilton, Gasly, Russell, Tsunoda e Norris.