Svelata la nuova Volkswagen Touareg: foto e caratteristiche del nuovo “mostro” tedesco

Per la prima volta su una Volkswagen i LED HD Matrix IQ.Light. All’interno Innovision Cockpit e motori diesel e Plug-In Hybrid

Versatile, comoda e di classe. Questi, da sempre, i punti caratterizzanti di Volkswagen Touareg, ammiraglia non solo di forme ma anche di sostanza e perfetta compagna di viaggi per le lunghe distanze ma anche in contesti off road.

Il SUV tedesco arriva sul mercato con la nuova generazione, caratterizzata innanzitutto dai nuovi gruppi ottici LED HD Matrix IQ.Light, una tecnologia inedita e che debutta all’interno dell’universo Volkswagen proprio con nuova Touareg. Questo nuovo sistema di illuminazione interattiva permette di guidare di notte senza alcuna difficoltà.

Tecnologia, sicurezza e piacere di guida

Spostandoci internamente, nuova Volkswagen Touareg è arricchita dall’Innovision Cockpit, lo stato dell’arte hardware e

software.

Sul tetto della vettura è presente un nuovo sensore di carico, mentre i sistemi autotelaio sono stati ulteriormente perfezionati, il tutto per aumentare sicurezza, comfort di guida e prestazioni. Inoltre, grazie a tutte le sue tecnologie nuova Touareg diventa ancora più versatile.

1 di 3

Nuova Volkswagen Touareg: ecco le novità stilistiche

Esteticamente, il primo spunto di novità arriva dalla porzione anteriore, con una rielaborazione stilistica del frontale. Paraurti, calandra e fari sono stati tutti ridisegnati, con la novità assoluta LED HD Matrix IQ.Light di cui abbiamo parlato in apertura.

Sempre nella porzione anteriore la fascia centrale della calandra è illuminata.

Spostandoci al posteriore, ridisegnato è anche il profilo della coda, con i gruppi ottici al LED che presentano un profilo da listello luminoso. La vera chicca però e senza dubbio il logo VW, illuminato coloro rosso.

Un best seller mondiale, da giugno in Italia.

Touareg rappresenta comunemente quello che definiremo un brand nel brand, non solo per la sua forte identità ma anche per i suoi numeri di mercato davvero sorprendenti.

Fino a oggi Touareg è stata venduta in oltre 1,13 milioni di esemplari in tutto il mondo, e la fase di prevendita di questa nuova generazione inizierà, per l’Italia, nel mese di giugno.

Nuova Volkswagen Touareg si conferma anche un concentrato di innovativi sistemi di assistenza alla guida, tra cui si segnalano il Travel Assist

che permette guida assistita fino alla velocità massima, l’Area View

con la sua visuale a 360 gradi per facilitare le manovre e il Park Assist Plus con telecomando per entrare e uscire da un parcheggio in modo automatico.

In aggiunta a queste anche il Trailer Assist (per il rimorchio) e il Nightvision. Capitolo motori, nuova Volkswagen Touareg è equipaggiata con diesel e ibridi plug-in per l’Italia. Nello specifico, arriverà in Italia con propulsori V6 da 3,0 litri declinati in quattro differenti versioni: due turbodiesel da 231 e 286 CV e due ibridi plug-in, con unità termica benzina e motore elettrico aggiuntivo, con potenze di sistema da 381 CV e 462 CV.

Quest’ultima equipaggia la versione più sportiva, la Touareg R eHybrid. Tutti i motori prevedono di serie un cambio automatico a8 rapporti e la trazione integrale permanente 4Motion.