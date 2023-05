John Elkann, gesto da brividi: retroscena inaspettato in Ferrari

Il Presidente della Ferrari, John Elkann, ha presenziato alle prove libere del venerdì di Monaco. Il suo gesto non è passato inosservato.

È un momento molto delicato per la Ferrari in campionato. La quarta posizione in classifica costruttori non può soddisfare nessuno. L’inizio di stagione è stato ben al di sotto delle aspettative e in controtendenza con quello che ci si poteva augurare a Maranello con il lancio della SF23.

Sin dalle prime uscite la monoposto è apparsa nervosa, lenta, problematica e nonostante gli acuti in qualifica di Charles Leclerc ha ottenuto meno di quanto avrebbe potuto a causa di qualche problema tecnico. Senza avarie alle batterie nel primo Gran Premio inaugurale della stagione il monegasco avrebbe potuto firmare una ottima prestazione.

La Scuderia ha approcciato con il piglio giusto la tappa a Monaco, ottenendo il miglior tempo nelle prime prove libere con Carlos Sainz che ha fermato il cronometro in 1:13.372. Nelle anguste stradine del Principato il pilota spagnolo ha dimostrato subito di avere un grande feeling, precedendo di 388 millesimi il connazionale Fernando Alonso.

Il layout particolare del tracciato cittadino presenta la chance di annullare lo strapotere tecnico della Red Bull Racing e tutto ciò rappresenta una grande chance per la Ferrari e per l’Aston Martin, senza dimenticare la Mercedes in versione B. La prima sessione si è conclusa in anticipo di qualche minuto a causa del crash di Alexander Albon alla Sainte Devote.

Al terzo posto si è classificato Lewis Hamilton che ha dimostrato di avere un gran feeling a bordo della nuova vettura della Stella a tre punte. Leclerc ha concluso al quinto posto a 7 decimi abbondanti dal teammate, nel bel mezzo delle due Red Bull Racing di Sergio Perez e Max Verstappen. Il risultato non è stato promettente, ma Leclerc si starà tenendo il meglio per le importantissime qualifiche del sabato.

Il gesto di John Elkann

Il presidente della Ferrari è stato spesso criticato per la sua mancata vicinanza al team, specialmente in questi difficili momenti. L’erede designato di Gianni Agnelli è molto schivo, i fan preferirebbero un atteggiamento alla Montezemolo o Marchionne. Il rampollo della famiglia Agnelli è sfuggente davanti alle telecamere e di rado rilascia delle dichiarazioni che hanno impreziosito la fan base del Cavallino.

Al Presidente sono state fatte pesare alcune dichiarazioni all’inizio del nuovo ciclo tecnico della Formula 1. Le promesse di una Ferrari in lizza per i massimi traguardi non sono state mantenute. In realtà la Scuderia non ha mai lottato per il titolo mondiale né tantomeno avrà questa chance nel 2023, a causa di una monoposto ben al di sotto delle aspettative.

Per un team che non vince un titolo al 2008 non sono ammissibili ulteriori errori e c’è bisogno di tutta la concentrazione possibile per estrarre il primo grande risultato della stagione. Presente all’iconica vetrina del Principato il Presidente della Ferrari ha voluto mandare un messaggio chiaro, motivando personalmente tutti i membri della Scuderia. Come riportato da Marc Gené su Sky, John Elkann ha salutato personalmente tutti gli uomini e le donne della squadra, caricandoli in vista dell’impegnativo weekend. Il piccolo grande gesto avrà fatto piacere al team.