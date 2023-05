Charles Leclerc, all in sulla qualifica: messaggio chiaro ai tecnici Ferrari

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha iniziato il weekend a Monaco con un chiaro obiettivo nella testa. Ecco cosa ha dichiarato.

Charles Leclerc ha dimostrato che si può essere capaci di non salire sul podio a Monaco, in più di una occasione, anche firmando due pole position. C’è sempre un qualcosa che non va per il verso giusto, sebbene le responsabilità non sempre sono del driver dell’Academy Ferrari. Spesso è la Rossa ad avere abbandonato sul più bello il Principino di casa.

Nella sua prima avventura in F1 sul tracciato di casa, al volante della Alfa Sauber C37, Leclerc stava lottando per qualche punticino quando i freni cedettero, distruggendogli i suoi sogni di gloria al debutto nel circus. Nel 2019, al volante della SF90, fu tradito da una clamorosa decisione in qualifica che lo tenne fuori nel momento decisivo, costringendolo a partire dalle retrovie.

Nel tentativo di rimonta collezionò un altro ritiro. Nel 2020 non si corse a causa della pandemia, mentre nel 2021 e nel 2022 il Principe di Monaco ha collezionato due pole position, senza però riuscire a salire sul podio. Le ultime due edizioni sono stato molto dolorose. Non prese parte al GP due anni fa a causa di un problema al cambio, dopo essere andato sbattere in qualifica.

Il risultato migliore CL16 lo registrò lo scorso anno, sebbene si trattò di una clamorosa beffa. Per un pasticcio ai box si ritrovò dalla P1 alla P4, alle spalle di Sergio Perez, Carlos Sainz e Max Verstappen. Per un pilota scattato dalla prima casella della griglia si trattò dell’ennesimo colpo basso ricevuto da un muretto allo sbando. Quest’anno non c’è Rueda e nemmeno Binotto, tuttavia a mancare sembra essere la vettura.

La speranza di Charles Leclerc

Nel 2023 la Ferrari SF23 si è dimostrata una vettura con più problemi che qualità. Sulle stradine del Principato di Monaco alcuni valori possono essere stravolti, ma i favoriti rimangono i piloti della Red Bull Racing. Max Verstappen non ha iniziato nel migliori dei modi le PL1 di Monaco, ma nella seconda sessione ha marcato il miglior tempo, davanti a Leclerc.

Una vittoria a Montecarlo può cambiare la percezione di una stagione. E’ quello che spera di trovare Leclerc, ma anche Sainz, Alonso, Hamilton. Piloti che sono costretti a dare il massimo in un momento delicato delle loro carriere. La Scuderia ha deciso di non presentare i principali aggiornamenti a Monaco, nella speranza di trarre il massimo beneficio nella tappa successiva in Spagna. La logica sottesa è quella di avere una giusta continuità tecnica nella sfida del Principato.

Dopo il quinto posto nelle PL1 e il secondo crono nella seconda sessione, Charles Leclerc ha dichiarato: “È stata una giornata complicata perché la vettura non si comporta ancora esattamente come vorremmo. Abbiamo bisogno di guardare bene i dati e lavorare ancora sull’assetto della macchina per fare in modo di avere il giusto feeling per domani. Non abbiamo provato ancora niente per la gara perché qui la qualifica è fondamentale e va preparata nel miglior modo possibile“.