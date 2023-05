Una Ferrari F1 in autostrada? Ciò che accade in questa clip ha del folle

Beccare una monoposto di F1 in una strada pubblica non è una roba di tutti i giorni, ma ciò è realmente accaduto in Europa.

Le auto di F1 sono le migliori del mondo in termini di prestazioni, e non è un caso che in questo campionato ci siano i piloti più forti di tutto il pianeta come protagonisti. Attualmente, questo sport non vive un momento brillante sul fronte dello spettacolo, visto il dominio netto della Red Bull.

Tuttavia, il fascino della F1 richiama sempre tantissima gente sulle tribune ad assistere alle gare, ma in Repubblica Ceca, qualche tempo fa, non è servito recarsi in autodromo per vedere dal vivo una di queste auto. Infatti, come leggerete in seguito, qualcuno ha avuto la brillante idea di passare in autostrada al volante di una delle vetture del Circus.

F1, follia con una monoposto che gira in autostrada

Sull’autostrada D4 che collega Strazny a Praga, in Repubblica Ceca, è andato in scena un episodio da cinema di fantascienza, visto che è stato avvistato un qualcosa di molto simile ad una monoposto Ferrari di F1. Il tutto è avvenuto in un tratto lungo soli 42 km, nel quale gli automobilisti si sono ritrovati ad osservare una scena grottesca.

Il tratto di autostrada è stato aperto da pochi anni ed è molto moderno, e sono praticamente assenti le curve, ma è chiaro che le auto di F1 non sono comunque adatte a transitare in queste zone. Il tutto è stato ripreso da alcuni automobilisti, come potete vedere dal video postato in basso, i quali hanno potuto osservare da vicino ciò che stava accadendo.

Il video inizia con un’auto che si affianca alla monoposto riprendendola perfettamente, ed è qui che scopriamo il primo dettaglio interessante. Infatti, non si tratta di un’auto della massima formula, ma di una vecchia GP2, di quelle che hanno gareggiato nel campionato, ora noto come Formula 2, tra il 2008 ed il 2011.

A far pensare ai più che fosse un’auto del Circus è stata la colorazione, davvero molto simile a quella delle Ferrari di una volta. Infatti, subito all’inizio del video, si vede la scritta Marlboro sull’alettone posteriore, che è poi presente anche sul cofano motore, mentre sulla fiancata appare la scritta della casa modenese ed il marchio della Shell.

Sulla bandella dell’ala posteriore, colorata di bianco, c’è un numero 7 scritto in nero, accanto allo stemma del Cavallino. Nella parte bassa della fiancata, invece, compare un logo del Circus in giallo, ma c’è da sottolineare che la disposizione degli sponsor e dei vari adesivi non è stata perfetta, visto che una vettura con una livrea del genere non c’è mai stata.

Un colgado ha metido un GP2 en una autopista de la República Checa. La policía no ha podido identificar al conductor y lo están buscando pic.twitter.com/gn4yWbV1rb — uVe (@MigueluVe) August 14, 2022

L’auto non procedeva ad andatura folle, anche se c’è stato un momento molto teso. Infatti, per alcuni secondi colui che era al volante si è incollato ad una Toyota C-HR che lo precedeva, e che inizialmente, sembrava non volergli dare strada. Per fortuna, in seguito, il conducente si è accorto di avere alle spalle questo missile, ed ha deciso di farlo passare. Attualmente, la Polizia è ancora sulle tracce del colpevole, che si è dissolto nel nulla.