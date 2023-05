Hamilton, accordo con Ferrari per il 2024? Finalmente parla il campione

Lewis Hamilton è stato linkato negli ultimi giorni alla Ferrari. Dopo l’esclusiva del DailyMail sulla proposta di John Elkann ha parlato il 7 volte iridato.

In vista dell’appuntamento di Monaco, Lewis Hamilton si è sbilanciato sulla presunta offerta, arrivata nei giorni scorsi, dal numero 1 del Cavallino Rampante. Il Paddock è stato stravolto dalla bomba lanciata dal magazine inglese che avrebbe anticipato la mossa del secolo. La Ferrari sta attraversando una crisi profonda, tuttavia non sembra essere il momento ideale per un cambio nell’abitacolo così impattante.

Leclerc e Sainz hanno il contratto in scadenza nel 2024 e ciò dovrebbe comportare una clamorosa rottura di contratto anticipata. La situazione avrebbe assunto i crismi della fake news, in relazione anche alle cifre e all’eventuale sostituto. Si è capito, subito dopo le parole rilasciate da Toto Wolff, che si è trattato di un granchio preso dal giornalista del DailyMail. Lewis Hamilton vuole terminare la sua esperienza in F1 al volante della Mercedes, mentre i “Carli” possono stare tranquilli.

Il sette volte iridato ha ancora il sogno di vincere la sua ottava corona, trovando il modo di ritrovare la competitività al volante della Stella. Forse non accadrà quest’anno, ma la squadra con sede a Brackley ha tutte le possibilità di ritornare in vetta. E’ tornato il geniale ingegnere Allison e già a Monaco sono state portate in pista importanti novità tecniche che dovrebbero rivoltare come un calzino la W14.

Lewis dovrà solo trovare il modo di ritrovare la giusta motivazione in vista di una nuova ed ultima fase di carriera. Qualora avrà a disposizione una monoposto competitiva dovrà dimostrare di essere all’altezza del giovane compagno di squadra Russell. Non sarà facile alla sua età, ma proverà a fare la differenza come ha sempre fatto nell’arco della sua vita.

La verità di Lewis Hamilton sulla Ferrari

L’anglocaraibico ha scelto la strada della verità, smentendo tutte le voci che lo vorrebbero in trattativa con la Ferrari nel 2024. Charles ha dichiarato che sarebbe ben contento di imparare al fianco di un campione come il 44, ma al contempo, è soddisfatto dell’attuale teammate. “Ringrazio Charles per le belle parole che ha detto su di me – ha affermato Hamilton come riportato su FP – quando sei in trattativa ci sono sempre speculazioni, e sono tali sino a quando non ascolterete dichiarazioni specifiche da parte mia”.

“C’è un persona in questa stanza che le ha scritte perché credo che si è annoiato lo scorso weekend e ha deciso di scriverle – in riferimento al reporter del DailyMail – siamo quasi alla fine delle trattative con Toto, e per fortuna ho un team che si occupa di questo, mentre in passato me ne occupavo da solo. Lo scorso weekend ero lì con il team in preparazione al Gran Premio, ma la decisione è stata giusta pensando a quello che è accaduto in Emilia Romagna”.

Il pensiero va subito agli aggiornamenti, anche perché l’obiettivo è avvicinarsi alla vetta. L’attuale condizione tecnica della Mercedes non avrà un impatto, secondo Lewis, sulle sue scelte future. Hamilton ha ribadito che sta discutendo con la Mercedes per il contratto, ma la Ferrari non lo ha cercato.