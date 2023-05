Leclerc può finire per davvero in Mercedes? Ora Toto Wolff vuota il sacco

Il weekend della F1 in Azerbaijan è stato caratterizzato dalle voci di mercato riguardanti Leclerc. Ecco cosa ha detto il capo Mercedes.

Le settimane che dall’Australia hanno condotto all’appuntamento di Baku sono servite al paddock a fare un po’ di chiacchiere relativamente agli spostamenti di piloti, tecnici e team principal. Ed effettivamente qualcosa si è pure concretizzato. A partire dall’annuncio dell’addio di Franz Tost dal muretto Alpha Tauri per fare posto all’attuale direttore sportivo Ferrari Laurent Mekies.

In realtà l’argomento più succulento del periodo di pausa ha visto come protagonista Charles Leclerc il quale, secondo alcuni, stanco di un Cavallino che non riesce a combinare nulla di importante, avrebbe cominciato a guardarsi in giro, avvicinandosi a passo lento alla Mercedes, con l’obiettivo di sostituire Lewis Hamilton magari già dal prossimo anno.

Leclerc al posto di Ham? Tutta la verità

In tempi recenti l’ex driver di Maranello Gerhard Berger aveva ipotizzato addirittura lo scambio con il britannico, autore di una carriera stratosferica, ma con un pezzo del puzzle ancora mancate, ovvero proprio la militanza nella Scuderia. L’accordo tra il sette volte iridato e la Stella è in scadenza. Mentre per quanto concerne il figlio del Principato la prima data utile sarebbe fine 2024.

Ma come ben sappiamo, in F1 tutto può essere modificato dall’oggi al domani senza troppi problemi. Di conseguenza gli intoppi contrattuali potrebbero trovare veloce soluzione. Dal canto le parti interessate hanno nicchiato una volta approdate in Azerbaijan. Anzi, addirittura il #16 si è sentito in dovere di bollare come fasulle le indiscrezioni, proclamandosi focalizzato al 100% sul lavoro alla Rossa.

“Vedremo come si evolveranno le cose, ma confido pienamente nel progetto attuale“, ha tagliato corto nel corso del fine settimana azero.

Tornando alle esternazioni dello storico amico di Senna, in chiusura del suo pensiero aveva dichiarato che nessuno nel Circus svela davvero i suoi piani. Un modo per dire che se ad esempio Ham fosse in discussione con l’equipe italiana, certo non andrebbe a raccontarlo ai media, in una fase ancora embrionale del discorso.

Interpellato sul tema il dirigente delle Frecce Nere Toto Wolff ha tergiversato, sostenendo di avere come primo obiettivo quello di continuare a collaborare con l’asso di Stevenage, e poi magari, in un secondo momento valutare il vice-campione in carica.

Parlando di Charles, il 51enne ha così cercato di confondere le acque. “L’unica volta che gli ho parlato è stato a Melbourne quando stavamo cercando di capire a quale gate andare per imbarcarsi“, le sue parole a BBC Sport prima di sbottonarsi un po’. “E’ comunque un ragazzo super e dalle grandi abilità, che abbiamo nel nostro radar. Ma solo sul lungo periodo perché siamo impegnati al massimo con Lewis, come lui lo è con la Ferrari“.

Dunque, almeno per il momento le due parti tacciono, ognuna delle quali ferma nella fedeltà alla propria squadra e al proprio corridore. Tuttavia, non è detto che qualcosa di sostanzioso non stia bollendo in pentola. Probabilmente con l’avvio della stagione autunnale, magari dopo Monza ne sapremo di più. Per adesso solo attestati di stima e nulla più.