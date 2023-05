F1, Hamilton è più veloce di Schumacher? L’esperto risponde definitivamente

Lewis Hamilton e Michael Schumacher sono il top assoluto per ciò che riguarda la F1, ed un esperto ora spara la sua sentenza.

La storia della F1 è fatta da una quantità di talenti senza fine, che hanno scritto pagine eroiche di questo sport. Se ci dobbiamo basare sui numeri, non c’è dubbio sul fatto che Lewis Hamilton sia il migliore di sempre, visto che, oltre ai sette titoli mondiali che condivide con Lewis Hamilton, è l’unico che è stato in grado di andare oltre la tripla cifra per ciò che riguarda vittorie e pole position.

Il nativo di Stevenage ne ha infatti conquistate ben 103 in carriera, un numero impressionante, mentre il Kaiser di Kerpen si è “fermato” a 91 vittorie e 68 pole position. Va detto che ai tempi in cui correva il tedesco, e ciò è bene sottolinearlo, si correvano meno gare, e quindi è normale che il numero complessivo di successi sia inferiore.

Va però specificato anche un altro fattore a favore del tedesco, che sta nella differente carriera e nelle scelte che i due hanno preso. Dopo i due titoli conquistati in Benetton nel biennio 1994-1995, il tedesco era il padrone della F1, e continuando con in team di Flavio Briatore, avrebbe potuto continuare a dominare senza problemi.

Invece, Michael decise di accettare la sfida della Ferrari, che non vinceva nulla da ben 17 anni in termini di titoli piloti, e costruì un team vincente dopo anni di bocconi amari. Lewis invece, appena arrivato in Mercedes si è ritrovato tra le mani una macchina in grado di fare uno sport a parte, anche se ci ha messo ovviamente del suo per vincere ciò che ha vinto.

F1, arriva la sentenza del grande esperto

Dire che il migliore di tutti i tempi nella storia della F1 è ovviamente molto complesso, visto che non sono solo i numeri a poterci dare questa risposta. Molti pensano che il top assoluto sia stato Ayrton Senna, altri tornano agli anni Sessanta e parlano di Jim Clark, leggenda britannica capace di imprese fuori dal mondo.

Tuttavia, quando si parla dei più vincenti, il confronto è sempre tra Michael Schumacher e Lewis Hamilton, che hanno vinto tutto ciò che c’era da vincere nel nuovo millennio della F1. La gran parte dei tifosi, e questo non è un mistero, propende per il tedesco, ma ci sono fazioni che invece spingono per Sir Lewis.

In queste ultime ore, è arrivato un parere interessante da parte di Peter Windsor, esperto del Circus e per anni impegnato in varie squadre. Parlando sul suo canale YouTube, l’ex membro del paddock ha dato la sua risposta definitiva, e siamo sicuri che ciò non farà piacere a molti tifosi.

Ecco le sue parole: “Non c’è assolutamente modo per dire che Schumacher sia stato più veloce di Hamilton nei loro rispettivi picchi in carriera. Gli ingegneri hanno diritto di dire la loro opinione, ed ho parlato con tanti ingegneri nella mia vita, loro si basano su ciò che si dicono con i piloti, con i feedback che ricevono da loro. Non credo che Michael, sul giro, sia stato mai più veloce di Lewis al loro apice“.