La FIAT lancia un nuovo pick-up? Su internet spunta la clamorosa clip

In casa FIAT si guarda al futuro, ed è ora allo studio un modello davvero molto curioso. Ecco come è fatto e quando arriverà.

La FIAT pensa a quelle che saranno le mosse in chiave futura, e si sta adoperando per immettere sul mercato tanti nuovi modelli. In questi ultimi giorni, sono finalmente apparse le prime immagini dell’attesissima Nuova 600, e c’è da dire che i commenti non sono stati troppo positivi da parte dei cittadini.

Infatti, in molti hanno detto che è troppo simile alla 500X, altri che ricorda la Stilo, soprattutto per ciò che riguarda la parte posteriore. La FIAT ha comunque altre idee per la testa, ed ora l’attenzione mediatica si sposterà sulla nuova Panda elettrica che arriverà tra pochi mesi. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sul possibile arrivo di un pick-up, e qualcuno ne ha già immaginato le forme del futuro.

FIAT, prime immagini del nuovo pick-up del futuro

Il marchio FIAT guarda al futuro con grande interesse, ed osserva anche quelle che potrebbero essere le grandi novità da introdurre. Nella giornata di oggi, vi proponiamo un render molto interessante realizzato da Tommaso D’Amico, che sul suo canale YouTube ha lanciato le immagini di un pick-up molto interessante, che ha denominato Zeus.

Al suo interno, il designer ha immaginato una plancia dotata di vari strumenti digitali, che mira ad aumentare il comfort di chi si trova a bordo. Nuovissimo il sistema di infotainment, che lo stesso autore ha definito molto “accattivante”. Per ciò che riguarda le motorizzazioni, è stato immaginato l’utilizzo del propulsore 2.2 Turbo benzina AT8, e ciò che lascia increduli è la potenza che si avrà a disposizione.

Infatti, per il Zeus è stato pensato un motore in grado di sprigionare ben 300 cavalli, con trazione integrale 4×4, ed è specificato che sono in programma anche delle versioni ibride ed elettriche. La carrozzeria sarà dotata di tinte sportive, con colorazioni molto moderne e di grandi qualità, e c’è da dire che vista la descrizione, sarebbe fantastico se questo pick-up riprendesse la descrizione che vi abbiamo appena proposto.

Secondo quello che era stato comunicato nel mese di dicembre, era emerso che la FIAT ha una reale volontà di presentare un pick-up entro la fine del 2023, anche se il nome non sarà Zeus. Il mezzo dovrebbe essere di medie dimensioni, ed andrà ad affiancare i modelli Strada e Toro sul mercato brasiliano, sul quale questo costruttore ha sempre puntato molto.

Infatti, l’obiettivo è quello di lanciarlo prima in Sud-America, per poi spostarlo anche sul mercato europeo. Molto probabilmente, sarà con motore termico dall’altra parte del pianeta, mentre nel vecchio continente troveranno spazio le versioni ibride ed elettriche, in accordo con la politica del gruppo Stellantis che vuole puntare su veicoli ad emissioni zero già dai prossimi anni.

Nel video qui postato, potrete farvi un’idea delle forme di questo gigante della strada, le cui dimensioni, tuttavia, saranno medie secondo le previsioni della casa di Torino. Se avete il desiderio di acquistare un mezzo di questo tipo, potete iniziare a farvi un’idea tramite questo splendido render, che rende bene l’idea del tutto.