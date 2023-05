La Mercedes non vuole tenere Hamilton? L’indizio social che manda tutti in allarme

La Mercedes è sotto assedio mediatico per il caso legato a Lewis Hamilton, ma intanto fa vedere un nuovo progetto futuro.

Sono giorni di importanti discussioni in chiave futura per il mondo della F1, che nella mattinata di lunedì 22 maggio è stata scossa da una notizia che ha del clamoroso. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail“, infatti, la Ferrari starebbe per offrire un contratto da 40 milioni di sterline a Lewis Hamilton, nel tentativo di strapparlo alla Mercedes e portarlo a Maranello.

Si parlerebbe di un contratto annuale, con il nativo di Stevenage che andrebbe a sostituire Carlos Sainz per affiancare Charles Leclerc. Ovviamente, si tratterebbe di un vero e proprio dream team, ma a noi sa tanto di bufala. Infatti, non avrebbe senso spendere tutti quei soldi per ingaggiare un 39enne, che comunque non avrebbe la possibilità di lottare per il titolo mondiale.

Visto il ritardo attuale della Ferrari dalla Red Bull, che è superiore al secondo al giro sul passo gara, neanche un fenomeno come Hamilton potrebbe portare la Rossa al titolo nel 2024, ed avrebbe molto più senso spendere una cifra di questo tipo per strappare i migliori ingegneri alla concorrenza.

Nelle prime ore successive a questa bomba di mercato, non sono arrivate smentite, ma poi ci ha pensato Toto Wolff, team principal della Mercedes, a dire che non c’è niente di vero in ciò che è stato annunciato. Il manager austriaco ha infatti parlato di un rinnovo ormai imminente, anche se ci sono alcuni dettagli da sistemare.

Il team di Brackley ed Hamilton hanno un contratto che andrà in scadenza alla fine di questa stagione, ma è chiaro che Sir Lewis ha bisogno di un’auto competitiva per andare avanti. Il 2023 è il secondo anno di fila in cui non ha alcuna speranza di giocarsi il titolo, ma la casa della Stella a tre punte ha progetti seri per il futuro.

Mercedes, ecco il progetto per la nuova sede

La Mercedes ha comunque intenzione di investire per tornare al top in futuro, ed il tutto sarà basato su una nuova sede in quel di Brackley, dove la squadra di Toto Wolff ha il proprio quartier generale. Nella foto postata in basso, è stato illustrato quello che è il progetto, che si baserà su un campus ispirato alla Silicon Valley, e c’è da dire che in ballo c’è un investimento di svariati milioni di sterline.

Per la precisione, si parla di circa 70 milioni di sterline, una cifra elevatissima, ma se si vuole essere al top in un mondo come quello della F1, ciò va messo in conto. Il nuovo campus dovrebbe essere pronto entro il 2025, ed il team Mercedes ha già fatto sapere che si tratterà di una struttura che non ha nessuno nel mondo della F1.

L’obiettivo è quello di creare un campus sostenibile dal punto di vista ambientale, come hanno annunciato gli stessi vertici dello squadrone anglo-tedesco. A questo punto, è chiaro come il team di Brackley voglia restare ancora a lungo in F1, con l’obiettivo di ripartire in fretta dopo anni difficili.