Quante Panda occorrono per avere una Ferrari? Il dato vi stupirà

Possedere una Ferrari è il sogno di tutti gli amanti delle supercar. La Rossa ha qualcosa di speciale nel suo DNA, ma quante FIAT Panda ci vogliono per possedere un’auto del Cavallino?

Sono agli antipodi. Una è una vettura utilitaria molto in voga sin dagli anni ’80, l’altro è un marchio leggendario. FIAT e Ferrari, pur essendo così lontane, all’apparenza, sono molto vicine, a partire dalla proprietà. Appena Enzo Ferrari fu in crisi, Gianni Agnelli, nonno di John Elkann, comprese le potenzialità del brand modenese.

L’acquisto fu fatto a cifre ridicole per quelli che sono i numeri attuali. Se volete conoscere nel dettaglio la transazione che portò la Ferrari nelle mani degli Agnelli vi consigliamo di leggere questo articolo. La casa del Cavallino non è mai stata così rampante. L’allargamento della gamma che, oggi, prevede anche modelli di lusso di altri segmenti ha permesso fatturati record. Il Presidente John Elkann, dopo il SUV o sarebbe meglio chiamarlo FUV per la ricerca di una identità unica nel suo genere, ha già annunciato la prima supercar alla spina.

L’industria dell’Automotive sta cambiando. La ricerca della novità e dell’evoluzione della specie sta portando un po’ tutti i costruttori a domandarsi su cosa sia giusto fare. L’investimento oggi passa per l’acquisto di vetture che hanno caratteristiche particolari, pur rimanendo legate ad un DNA storico.

Non è un caso che FIAT Panda e 500 sono sempre in cima alle classifiche di vendita. Le piccole city car del brand piemontese, oggi facente parte del Gruppo Stellantis, continuano a spopolare.

La rivoluzione green della FIAT passerà dal lancio della nuova Panda, rispettando le dimensioni tradizionali, ma con un pacco batteria perfetto per i giri in città. Sul successo della 500e, auto elettrica più venduta in Italia nel 2022, la entry level sarà sempre più tecnologica. Il modello è atteso nel 2024, mentre l’attuale con motori termici ed ibridi viene proposto a partire da 14milla e 700 euro.

Ferrari, quante Panda mi costi

Nel listino della casa modenese vi sono due modelli che partono da poco più di 205.000 euro. L’ultima arrivata, in termini cronologici, è la Roma. Come avrete intuito dal nome si tratta di un’auto imperiale. Presentata a fine 2019 alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e del Presidente della Ferrari rappresenta un omaggio alla Capitale e al concetto di “bella vita” nostrano.

Lo stile classico è un win-win perché all’estero c’è ancora una concezione di Italia ferma agli anni ’50 e ’60. La Roma prende spunto, volutamente, da alcuni modelli storici degli anni ’60 della Ferrari, come la 250 GT Berlinetta e 250 GTL. Elegante, sinuosa e con un retrotreno da far impallidire anche le GT inglesi, la Roma è diventata l’oggetto del desiderio di colori che hanno sognato per anni una concorrente italiana della Aston Martin.

L’opera d’arte, realizzata nel Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, ha avuto un impatto importante, dando, a parità di prezzo, una serissima alternativa alla Portofino. La Roma ha una potenza bruta di 620 CV erogati tra i 5750 e 7500 giri/min, con una coppia massima di 760 Nm disponibile tra i 3000 e 5750 giri/min.

Dimenticatevi della Panda, la supercar scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 320 km/h. Per averla occorrono ben 15 Panda da 14.000 e 700 euro circa.