Ruba una Alfa Romeo Stelvio e combina un disastro: incidente spaventoso

Un ragazzo di 26 anni in Australia ha rubato una Alfa Romeo Stelvio. Dopo essere scappato per qualche km dalla polizia ha urtato le recinsioni di una casa.

L’Alfa Romeo Stelvio ha subito un crash test inatteso sulle strade australiane. Il SUV del Biscione si è diffuso a tutte le latitudini, dando una forte sterzata alla gamma. I puristi hanno storto il naso all’inizio, ma ora la Stelvio è riconosciuta come uno dei SUV più indovinati del mercato.

Il segmento D è stato arricchito nel 2016 dal primo Sport Utility Vehicle della casa di Arese. Con il nome del passo alpino l’auto riprese alcuni concetti anticipati dalla concept car Kamal. L’esemplare unico non entrò mai in produzione, mentre la Stelvio prese forma sulla piattaforma Giorgio. Il SUV ha in comune con la Giulia alcuni elementi stilistici, ma in una versione maggiorata. Con la berlina condivide anche alcuni componenti meccanici e l’albero di trasmissione.

Nata per trasmettere sicurezza l’auto è stata maggiorata rispetto alla sorella minore, con carreggiate più ampie, di 2,9 cm al retrotreno e 5,4 cm all’avantreno, oltre che per un bagagliaio aumentato ad una volumetria di 525 litri. La vettura fu studiata nei minimi dettagli per avere un coefficiente aerodinamico di 0,30 ed una distribuzione dei pesi, perfettamente, equilibrata. Tutto è andato a vantaggio dell’affidabilità e del bilanciamento.

La casa del Biscione ha scelto l’utilizzo di alluminio per alcuni elementi della carrozzeria quali parafanghi, cofano, portellone ma anche sospensioni, sistema frenante e motore. Lo schema AlfaLink ha fatto scuola con un doppio quadrilatero con asse di sterzo semi-virtuale, mentre al retrotreno è stato scelto uno schema multilink caratterizzato da quattro bracci e mezzo. Nessuno avrebbe immaginato un comportamento al volante sconsiderato come il protagonista di questa vicenda.

La fuga contro una ringhiera del ladro di Alfa Romeo

La Stelvio è un concentrato di tecnologia con una aderenza in curva impressionante, nonostante l’altezza da terra. Per fare un disastro alla guida del genere non bisogna essere capaci di guidare. A prescindere dalla tensione del ladro, reo di un furto e del possesso di un’arma da fuoco, non si comprende come possa essere andato a sbattere non due, bensì tre volte contro le ringhiere di una villa.

Prima lo scontro frontale con un van, poi la fuga per 4 chilometri con la polizia alle calcagna e, infine, lo schianto contro le barriere. Sarebbe potuta finire malissimo, come vedrete nelle immagini in basso caricate sul canale YouTube RonsRides, sia per i pedoni sul marciapiede che per il passeggero. La solidità dell’Alfa Romeo ha salvaguardato la vita dell’uomo di 26 anni al volante.

L’episodio è avvenuto nella terra dei canguri. Sulle strade di Sidney l’auto era stata individuata da un agente del polizia, dopo il furto. Il ragazzo ha spinto il piede sull’acceleratore quando ha compreso che la polizia lo aveva braccato. Sulla Payten Avenue di Roselands ha devastato un van Mercedes, per poi finire la sua corsa nella zona d Kingsrove a Vanessa Street. Il giovane è stato alla fine arrestato ed è stato trovato con un’arma da fuoco nell’abitacolo.