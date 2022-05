Alfa Romeo, ecco come potrebbe essere la Giulia Crossover (VIDEO)

L’Alfa Romeo sta pianificando il futuro con una gamma allargata di SUV. Nei progetti vi sarebbe anche un Crossover. Ecco il render della Giulia Crossover che aspettavate.

In Alfa Romeo è tempo di grandi trasformazioni. Il marchio facente parte del Gruppo Stellantis ha reso noto che molti modelli che usciranno in futuro saranno elettrici. La casa del Biscione ha bisogno di dare una sterzata alla gamma attuale, dopo il ridimensionamento delle vendite. L’ultimo periodo non ha sorriso al marchio torinese. Il brand punterà forte sull’elettrico con il lancio di nuovi modelli accattivanti.

Le strategie del Gruppo Stellantis si muovono in più direzioni, con il rilancio di nomi storici del passato. Marchi come Alfa Romeo possono attingere su una straordinaria quantità di modelli che hanno scritto pagine importanti dell’Automotive. Nella famiglia Alfa farà capolino una innovativa berlina 100% elettrica, oltre al restyling del SUV Stelvio e la presentazione di un crossover compatto dall’assetto sportivo che potrebbe prendere il nome di Giulia.

La notizia è ufficiosa, ma l’Alfa non è nuova a cambi di paradigma ideali. L’obiettivo è ricalcare uno stampo di crossover moderno che condivida un look molto estremo, ispirato addirittura all’aggressività della Ferrari Purosangue. Si tratta di una proposta interessante che andrebbe ad arricchire il tanto desiderato segmento dei SUV/Crossover. La casa piemontese ha, infatti, da poco lanciata la Tonale, sponsorizzata anche sulle vetture Alfa in Formula 1. Dopo anni di immobilismo, l’Alfa Romeo vuole tornare a fare la voce grossa sul mercato. Un crossover della casa del Biscione ha tutto per emergere.

Alfa Romeo, le linee della Giulia Crossover

Il primo a credere nel rilancio dell’Alfa fu il compianto Sergio Marchionne che ha sempre creduto nel glorioso marchio di Arese. Dopo un periodo di ripresa sotto la gestione FCA, la pandemia e la crisi economica che sta investendo l’intero mercato dell’auto, hanno segnato un netto calo del brand piemontese. La nuova Stelvio attirerà una fetta di mercato di clientela benestante che ha apprezzato il primo SUV. Il prossimo passo sarà un’ammiraglia 100% elettrica e poi il lancio del crossover.

Le idee sono tante, gli alfisti desiderano anche il ritorno di una vettura sportiva, come il mitico Duetto. Ai piani alti i sogni collidono anche con le esigenze di bilancio, in un momento di trasformazione epocale dell’Automotive. Il passaggio alle vetture 100% elettriche, secondo le ultime voci, può attendere e non avverrà nel 2035, ma i programmi sono stilati per rimanere al passo coi tempi, dato che la casa di Arese non ha mai prodotto neanche un’ibrida. La prima potrebbe essere la prossima versione della Stelvio.

L’obiettivo del gruppo Stellantis è quello di elettrificare del tutto la gamma entro il 2027. Un traguardo che, al momento, sembra più un proclamo che una strada percorribile entro cinque anni. Il futuro è una pagina bianca tutta da scrivere, ma il nome Giulia ricoprirà un ruolo determinante per la crescita del marchio. Il Biscione vuole proporre diverse opzioni ai clienti appassionati di SUV e Crossover.

Dopo il lancio della Tonale e della nuova Stelvio, dovrebbero arrivare altri due modelli interessanti. Il SUV full electric chiamato Brennero e la Giulia Crossover. Il responsabile di Alfa Romeo Nord America Larry Dominique si è lasciato sfuggire che il concetto di berlina, associato al nome Giulia, è in costante evoluzione e nella famiglia Giulia potrebbe palesarsi anche un crossover, tanto in voga in questo momento storico.

A questo punto, osservando anche i competitor, è facile notare che diversi marchi hanno puntato su berline dal “look rialzato”. Esempi in tal senso sono la Renault Arkana o Skoda Enyaq Fastback. Sul web è apparso un render interessante della Giulia Crossover e da una idea chiara di come potrebbe evolvere lo stile dell’auto italiana. In tale senso anche la Citroen C5 X è diventata un Crossover Coupé dalle linee sportive. Persino la futura Opel Insignia potrebbe ricalcare il medesimo stile. Godetevi il look del Crossover Alfa Romeo.