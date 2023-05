Nuova FIAT Panda a poco meno di 4mila euro: ecco come funziona l’ultima pazza promo

La FIAT ha appena avviato una speciale promozione per la Panda Hybrid. Ecco come sarà e come potete averla a disposizione.

Non è affatto un periodo semplice per il mondo dell’auto, e neanche per il gruppo Stellantis di cui fa parte la FIAT. Per la casa di Torino, dunque, è tempo di promozioni inaspettate per i clienti, ed oggi vi parleremo di un’occasione d’oro per chi è interessato all’acquisto di una Panda Hybrid a prezzi ridotti.

In questi giorni, si parla molto della casa di Torino, visto che sono uscite le prime foto della Nuova 600, uno dei modelli su cui si punta maggiormente per il prossimo futuro. L’attesa principale in questo momento riguarda la Panda elettrica che verrà svelata nei prossimi mesi, che rivoluzionerà questa tipologia di vettura.

La FIAT sta andando sempre più verso la mobilità sostenibile, e presto potrebbe dire addio ai motori termici, così come fortemente voluto proprio da Stellantis. Insomma, quella della Panda Hybrid potrebbe essere una delle ultime promozioni per i motori termici, per cui non fatevela scappare per nessun motivo.

FIAT, ecco come poter avere una Panda Hybrid scontata

La promozione che ha appena presentato la FIAT riguarda l’acquisto di una Panda Hybrid, ma va specificato che non si tratta del modello che uscirà a breve, ma dell’ultima generazione che è entrata nei listini, anche perché la prossima dovrebbe essere solamente elettrica stando alle varie voci che ci sono in questo periodo.

Si potrà usufruire della promozione in caso di permuta o rottamazione di veicoli di proprietà negli ultimi 12 mesi. La Panda di cui entrerete in possesso è la Hybrid 1.0 da 70 cavalli, che a listino viene 15.750 euro. In questa maniera, la spesa scenderà a 13.950 euro, o addirittura a 12.450 con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services.

Un esempio di quest’ultimo è presentato direttamente sul sito del marchio torinese. Dovrete versare un anticipo di 3.856 euro, con importo successivo di 8.900,50 euro, ed il tutto è composto da: Importo Totale del Credito, pari a 12 mila euro e spiccioli, spese di istruttoria di 395 euro, 3,393 euro di interessi, spese di incasso mensili, 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare alla prima rata di 23,24 euro.

L’offerta presentata include anche servizi facoltativi di Identicar da 12 mesi a 263 euro. Se il veicolo verrà restituito prima del pagamento della maxi-rata, ovvero, se si decide di non tenerlo, i proprietari dovranno tener conto del limite di chilometraggio imposto dalla FIAT, pari a 50 mila km. Se tale cifra verrà superata, ogni km verrà pagato al prezzo di un centesimo.

Insomma, per ricapitolare senza creare troppe problematiche a chi legge, possiamo sintetizzare con lo schema proposto sul sito: 3.856 euro di anticipo, TAEG 10,51%, 99 euro per 59 rate mensili, TAN 8,25%, con una rata finale di 7.058 euro, ma da essa potete anche scegliere di sottrarvi in caso di restituzione, ma in quel caso, occhio al chilometraggio, come già detto in precedenza.

L’offerta termina il prossimo 31 di maggio, ovvero fra tre settimane esatte, per cui, sappiate che non c’è moltissimo tempo per pensarci. Visti i tempi che corrono, ci sentiamo di affermare che si tratta di un’occasione non da poco, e per portarvi a casa la citycar più amata dagli italiani, c’è ormai poco tempo a disposizione.