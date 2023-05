Vuoi una FIAT 500C con soli 6mila euro? C’è una promozione davvero incredibile

La FIAT propone una promozione molto interessante per ottenere la 500C. Ecco tutto ciò che dovete sapere per averla nel garage.

In casa FIAT si deve far fronte al delicato momento che sta vivendo il mondo dell’automotive, e sono in corso diverse promozioni per incentivare l’acquisto dei veicoli. Oggi vi parleremo di un’offerta che vede protagonista la 500C, ovvero la versione cabrio della piccola ma brillante vettura della casa di Torino.

La cabrio fu presentata, nella sua prima versione, al Salone dell’Auto di Ginevra del 2009, e per l’occasione, vennero aggiunti dei nuovi motori multiair a benzina, con una nuova gestione delle valvole del propulsore. Viene proposta in due diversi allestimenti, e la cosa particolare, in riferimento a questo modello, è che fu inizialmente commercializzata in Inghilterra, per poi estendere le vendite all’Europa, Italia compresa.

La FIAT ha ora pronta una nuova iniziativa, nella speranza di vendere quante più 500C possibile. Questo modello, effettivamente, non ha segnato un boom particolare in termini di vendite, anche per via di un prezzo che comunque non è poi così basso. Gli sconti, e ciò va riconosciuto, saranno molto importanti, anche se ciò andrà in base a cosa sceglierete.

FIAT, ecco la promozione per avere la 500C

La promozione pensata dalla FIAT per la 500C prevede 59 rate mensili da 149 euro, un anticipo di 6.081 euro, una rata finale di 6.765 euro, TAN 8,25%, TAEG 10,28%. La validità è sino al 31 maggio di quest’anno, per cui, ci sono ancora quasi tre settimane per pensarci, per chi avesse intenzione di usufruirne.

In caso di permuta o di rottamazione di un veicolo che è appartenente al cliente o ad un membro della sua famiglia, sarà possibile acquistare la 500C 1.0 da 70 cavalli a 18.400 euro, anziché 20.500 totali. Il prezzo può scendere anche a 16.900 euro con il finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services.

Se non c’è la volontà di pagare la maxi-rata finale, la vettura potrà essere restituita, ma in quel caso, c’è un chilometraggio massimo da non superare, pari a 50 mila km. Se essi verranno superati, ci sarà un aggiunta al prezzo di 1 centesimo a chilometro, cosa che sicuramente si potrebbe far sentire.

La 500C proposta dalla FIAT per questa promozione è, come detto in precedenza, dotata di un motore 1.0 da 70 cavalli, con una velocità massima attorno ai 155 km/h. Di certo, non parliamo di un fulmine di guerra, ma il fascino di una 500 cabrio è sempre molto importante ed in pochi riescono a resistervi.

La casa di Torino ed il gruppo Stellantis hanno pensato a questa interessante promozione per cercare di rialzare le vendite, visto che la holding multinazionale olandese, in questi ultimi tempi, ha perso colpi rispetto ad un passato non troppo lontano che era stato davvero brillante per questo marchio.

La 500C è un’ottima vettura da utilizzare in città e da godersi soprattutto nel periodo estivo, visto che la possibilità di abbassare il tettuccio permette di viaggiare in un ambiente più “selvatico” e naturale. Come detto prima, avete tre settimane tempo per pensare all’acquisto, per cui cercate di affrettarvi.