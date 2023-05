Dove vive oggi Max Biaggi? L’ex MotoGP ha scelto un vero paradiso

Il corsaro Max Biaggi ha scelto uno dei posti migliori al mondo. Da anni ha spostato la residenza in un noto paradiso fiscale.

Max Biaggi è tra i rider più importanti della storia nel motociclismo italiano. La sua carriera è stata molto intensa e particolare, avendo iniziato a correre in età matura rispetto a molti dei suoi colleghi. Fino ai 17 anni il romano era interessato più a dare dei calci ad un pallone piuttosto che lanciarsi a tutta velocità sulle moto in pista.

Dopo aver sperimentato le sue capacità sulle minimoto a 17 anni seguì il consiglio di un amico e prese parte nel 1989 a gare professionistiche nella categoria 125 cc. A 19 anni divenne campione italiano della categoria Sport Production su moto derivate da quelle commercializzate di serie. Nonostante non fosse più giovanissimo l’Aprilia decise di puntare con decisione su Max, ingaggiandolo e facendolo esordire nella classe 250 del Motomondiale. Nella sua prima annata disputò quattro gare, arrivando al ventisettesimo del campionato e conquistando appena 7 punti.

La sua ascesa giunse a cavallo tra il 1994 e il 1997. Il centauro dell’Aprilia avrebbe potuto vincere anche in classe regina, se solo non si fosse trovato davanti a dei mostri sacri come Mick Dhooan e Valentino Rossi. Il quattro volte campione del mondo della classe di mezzo esordì in classe 500 in sella alla Honda per poi diventare l’alfiere di punta della Yamaha. In ben tre occasioni arrivò al secondo posto della graduatoria.

La sua migliore annata si concluse con 228 punti in top class. Nonostante l’ottimo bottino di punti chiuse il campionato 2003 al terzo posto. La sua rivalità con Valentino Rossi ha infiammato il Paddock della MotoGP per tantissime stagioni, facendo impazzire i fan italiani a casa. I tifosi si erano divisi tra il tifo per l’estroso Dottore o per il Corsaro. I due non divennero mai amici e Valentino Rossi fu anche molto sollevato dall’addio di Max al termine del 2005.

La residenza di Max Biaggi

Il centauro romano, nella sua ultima annata in MotoGP in sella alla Honda, non chiuse mai sul primo gradino del podio. A quel punto prese la decisione di fare un anno sabbatico per poi dedicarsi al suo debutto in Superbike. Nella sua prima annata in sella alla Suzuki ottenne una terza posizione con tre vittorie in campionato. Ecco chi è il suo erede.

In sella all’Aprilia il centauro romano si consacrò anche in SBK. Ad oltre quarant’anni vince il titolo nella serie delle moto derivate di serie, lasciando a bocca aperta i fan. Conquistò la prima posizione nel 2010 e replicò nel 2012. Il Corsaro risiede da tantissimi anni nel Principato di Monaco. Gli sono state attribuite diverse relazioni con top model come Naomi Campbell, Claudia Schiffer e la soubrette Anna Falchi. Ha avuto due figli dall’ex Miss Italia Eleonora Pedron. Dal 2015 al 2017 è stato compagno della cantante Bianca Atzei.

La scelta di risiedere in un paradiso fiscale ovviamente oltre che arrecargli dei benefici sul piano patrimoniale gli ha garantito una vita in uno dei migliori posti al mondo. Anche per quanto concerne la presenza di colleghi e star dello show business internazionale Monaco rappresenta una assoluta certezza.