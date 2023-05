Tutti quanti vogliono quest’auto: il dato che emerge è clamoroso, ecco perché

Concluso il primo trimestre dell’anno, scopriamo quali sono i modelli di auto più acquistati dagli utenti. E non mancano le sorprese.

Sembra quasi incredibile, soprattutto perché in Italia l’elettrico fa fatica ad ingranare. Ed invece la vettura più venduta nei primi tre mesi del 2023 all’interno dei ventisette Paesi che compongono l’Unione Europa è stata la Tesla Model Y, con ben 71.683 unità acquistate. Una bella botta di vita per l’istrionico patron Elon Musk, che giusto un anno fa vedeva la sua produzione soltanto al 31esimo posto. Tutto merito della politica dei prezzi, ritoccata verso il basso per andare incontro alle esigenze di mercato.

Un vero e proprio unicum visto che a completare questa speciale classifica sono veicoli ad alimentazione classica, appartenenti ai marchi Dacia, Opel, Peugeot, FIAT, Renault, Toyota, Renault e Volkswagen.

Le 10 auto più vendute fino a marzo

Addentriamoci nella top ten, cominciando dalla Tesla Model Y, che come detto, ha registrato un +173% nelle vendite. Il SUV elettrico a stelle e strisce vanta 455 km di autonomia, un passaggio da zero a 100 km/h in 6,9 secondi e una velocità di punta di 217 km/h. Tra gli allestimenti a disposizione anche il Long Range e il Performance. Il costo parte da 46.990 euro per arrivare a 59.990 euro.

La Dacia Sandero ha visto 60.202 pezzi consegnanti, con un +27% rispetto al primo trimestre del 2022. Nelle versioni berlina Streetway e crossover Stepway, ha conquistato gli automobilisti per il suo motore affidabile e i bassi consumi, oltre che per il design moderno. I propulsori da 999 cc sono a benzina o bifuel a benzina +Gpl, con cambio manuale o automatico a cinque o sei rapporti. Per assicurarsela bastano 12.350 euro.

La Volkswagen T-Roc ha raddoppiato le auto distribuite, toccando quota 54.960. A disposizione in tre allestimenti e due motorizzazioni, a benzina e a diesel, spinge fino a 150 cv, anche se la variante T-Roc R arriva fino a 300. Il prezzo è di 28.500 euro.

La Peugeot 208 ha segnato un +3% con 53.336 unità piazzate. Cinque porte, e tre motorizzazioni a diesel, benzina ed elettrico, prevede un ampio range di potenza. Si parte da 75 cv dell’allestimento Pure Tech, per arrivare ai 156 cv del BlueHdi al 100% verde, con autonomia di 400 km. La somma da sborsare è 19.470 euro.

53.307 sono le Opel Corsa vendute nel primo trimestre 2023. Due le motorizzazioni messe a disposizione ai clienti, ovvero a benzina, con unità motrice da 1.2 litri da 75 o 100 Cv, ed elettrica, con un’autonomia da 359 km secondo il ciclo Wltp. La si può portare a casa spendendo 16.950 euro.

La Toyota Yaris Cross ha incrementato le vendite del 57% per arrivare a 53.050. Il motore full-hybrid da 3 cilindri in linea, 1.490 cc, sfoggia 116 cv di potenza. Disponibile in sette diversi allestimenti, a partire da 28.050 euro.

Molte bene sia la FIAT 500, che la Abarth, con 45.598 vendute. La prima è disponibile in versione mild-hybrid da 999 cc e 70 cv e full electric da 95 cv e 118 Cv. I prezzi vanno da 16.300 euro a 25.500.

La Dacia Duster conta 45.310 sulle strade per un +31%. Cinque gli allestimenti e tre le motorizzazioni: benzina con motore da 1.3 litri e 150 bv, benzina + Gpl da 1.0 litri e 100 cv e diesel da 1.5 litri e 115 cv. I costi partono da 21.550 euro.

La rinnovata Renault Clio ha ottenuto un +16% per 44.134 esemplari assicurati. Quattro le versioni sul mercato: a benzina, a gasolio, benzina + Gpl e full-hybrid da 145 cv. Per averla si spendono almeno 17.300 euro.

Infine chiudiamo con la Volkswagen Golf 8 che, a differenza delle colleghe registra un decremento dell’8% con 42.903 auto con un nuovo proprietario. Con unità motrice a benzina, la più potente è la sportiva Golf R “20 Years” con i suo 333 cv. Tra le alternative diesel, metano, mild e plug-in hybrid. Con costo da 29.400 euro.