Auto elettrica, follia alla guida: si cappotta dopo una derapata

L’auto elettrica è il mezzo del futuro, ma ce ne sono già molte in circolazione. Oggi vi mostreremo delle immagini folli.

Un qualcosa di davvero assurdo ha visto protagonista un’auto elettrica qualche tempo fa, in un luogo molto amato dagli appassionati di motori. Parliamo, nello specifico, di una Citroen AMI, una curiosa vettura ad emissioni zero, anche se è più corretto parlare di un quadriciclo leggero a due posti.

Questo mezzo è entrato in produzione nel 2020, e ne vediamo sempre di più in giro per le strade di tutti i giorni. La sua presentazione è avvenuta il 27 febbraio di quell’anno, con un’unica tinta bicolore grigia e nero per ciò che riguarda la carrozzeria, che può essere personalizzabile tramite l’utilizzo di adesivi e decalcomanie.

La vettura è davvero molto strana e curiosa nelle forme, c’è una simmetria sia frontale che laterale, come testimoniato dal fatto che i paraurti, sia quello anteriore che quello posteriore, siano esattamente identici tra di loro, cosa che sulle auto tradizionali non accade praticamente mai.

Il motore, essendo un’auto elettrica, è ovviamente spinto dalle batterie, che nello specifico sono da 5,5 kWh, e sono posizionate sotto al pavimento. La vettura si può ricaricare tramite una Schuko che è posizionato sul lato destro del quadriciclo, ed all’interno della portiera del passeggero è posizionato il cavo per la ricarica.

Per guidarla è sufficiente la patente A/M, con il motore elettrico che garantisce una potenza di 6 kW. La velocità massima, data la scarsa potenza (parliamo di circa 10/12 cavalli), non può essere elevata, e si ferma attorno ai 45 km/h. Tuttavia, qualcuno ha pensato bene di esagerare nella guida, rischiando la vita e danneggiando pesantemente il veicolo.

Auto elettrica, assurda manovra per una Citroen AMI

Questa piccola auto elettrica è stata coinvolta in un brutto incidente qualche tempo fa a Monte-Carlo, con una manovra davvero da horror che il guidatore ha pagato a caro prezzo. Il tutto è avvenuto nel centro del Principato di Monaco, nel bel mezzo della pista dove si corre il Gran Premio di F1.

Il video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Big Damone“, fa vedere il punto dell’impatto ed il modo in cui si è innescata la carambola. Siamo al tornante Loews, la curva più lenta di tutto il mondiale della massima serie automobilistica, dove le vettura di F1 passano a velocità bassissime, nell’ordine dei 40/50 km/h.

Ovviamente, la Citroen AMI non è in grado di affrontare in pieno quella curva, visto che pesa solo 485 kg, e non ha il carico aerodinamico di cui dispongono le monoposto. Colui che guidava l’auto elettrica ha comunque tentato il colpaccio, affrontandola in piena velocità e cercando di prendere la curva il più esterno possibile.

Dunque, la vettura si è sollevata da terra, ed a quel punto, il guidatore non poteva far altro che pregare. L’auto si è ribaltata, rimanendo poi bloccata su un lato. Per fortuna, stando a quanto è emerso in seguito, colui che si trovava al volante è uscito incolume dall’impatto, riportando gravi danni al suo veicolo.