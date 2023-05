Ford, ci risiamo con i problemi: arriva un altro maxi richiamo per questo modello

La casa dell’Ovale Blu ha riscontrato nuovi problemi tecnici ed è stata costretta a fare l’ennesimo richiamo su modelli in voga oltreoceano. Ecco i modelli Ford in officina.

E’ un momento complesso per la Ford. Il brand americano è diventato precursore della nuova filosofia green, annunciando tanti nuovi modelli con batterie agli ioni di litio. I primi problemi riscontrati non hanno aiutato l’immagine del brand. Molti, specialmente negli Stati Uniti, conservano la concezione da petrolhead. Per decenni il marchio fondato dal leggendario Henry Ford ha puntato su auto con motori termici potenti, ma quell’epoca è finita.

Stanno uscendo dal listino modelli che hanno fatto la storia della Ford anche in Europa, come la Fiesta, e altri sono stati riconcepiti per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più universale. I proclami sull’ecologia hanno fatto storcere il naso a molti, anche perché migliaia di dipendenti sono stati licenziati negli ultimi tempi, aprendo uno scenario di crisi inevitabile.

La nuova esigenza “ecologica” spingerà molte famiglie sul lastrico. Inutile girarci intorno, secondo molti report, vi saranno licenziamenti di massa in quasi tutte le case costruttrici. Una nuova forza lavoro arriverà per la fabbricazione di auto elettriche, ma ad oggi a farne le spese sono i lavoratori della vecchia guardia che con anima e cuore avevano dato tutto per la causa.

Nei prossimi anni la situazione non migliorerà perché Ford è diventata paladina di una transizione green che sembra più un obbligo politico che una scelta libera. In questo scenario un occhio deve andare al passato e un altro futuro, con la consapevolezza che la partnership con la Red Bull Racing nel 2026 rappresenterà una nuova importante fase.

I problemi riscontrati dalla Ford

Non è la prima volta che vi raccontiamo di problematiche connesse a maxi richiami di vetture termiche Ford. Quest’ultima ha avuto subito patemi con le EV. Gli alti e bassi sono inevitabili, specialmente in certe fasi di trasformazione, ma i richiami hanno coinvolto anche vecchi modelli della casa che spopolano negli Stati Uniti.

In questo caso il guasto riguarda i SUV della Ford che già in passato avevano riscontrato problemi con le telecamere a 360 °. Ora gli stessi veicoli per il medesimo guasto dovranno di nuovo ritornare in riparazione. Ben 422.201 vetture tra cui il Ford Explorer e il Lincoln Aviator, oltre al Lincoln Corsair saranno sottoposte ad un richiamo per sostituire le telecamere.

Come riportato da Reuters la Ford ha già provato a risolvere il problema nel 2021 e nel 2023 senza però riuscire nell’aggiornamento del software per l’elaborazione delle immagini. Per questo motivo vi sono stati diversi incidenti e oltre 2000 segnalazioni a causa della mancata visualizzazione di un’immagine da parte della telecamera. Sono scattate delle denunce e a tutto ciò si aggiunto un corposo numero di rapporti di garanzia nonché una questione delicata con i fornitori.

La casa dell’ovale blu ha specificato che intende identificare immediatamente la causa principale e porre rimedio nel più breve tempo possibile. La Ford è diventata la casa automobilistica con il maggior numero di richiami nel 2022 con una perdita di miliardi di euro.