Bagnaia e l’ammissione sull’incidente: il rider Ducati chiarisce cosa è successo

Pecco Bagnaia lascia Le Mans con il terzo ritiro in cinque gare, ed oggi la sua delusione è davvero enorme. Ecco il suo commento.

Il Gran Premio di Francia ha regalato grandi gioie ai nostri colori, con Marco Bezzecchi che ha centrato la seconda vittoria stagionale, guidando una tripletta Ducati davanti a Jorge Martin e Johann Zarco. Nella top tre manca però la Rossa ufficiale, visto che quella di Pecco Bagnaia è stata costretta al ritiro dopo una manciata di chilometri.

Il poleman, che ha chiuso terzo nella Sprint Race, non è riuscito neanche oggi a mantenere la prima posizione al via, infilandosi in un gruppo di piloti scatenati. A quel punto, ha ingaggiato un duello con l’Aprilia di Maverick Vinales, ed è lì che è avvenuto il patatrac tra i due rider.

Nell’ultima parte del tracciato, Vinales ha attaccato Bagnaia, riuscendo a passare per poi finire leggermente largo. A quel punto, Pecco ha ripreso la linea, dove poi è rientrato anche l’alfiere di casa Aprilia. Nessuno dei due ha voluto mollare, ed il contatto è stato inevitabile, e si sono toccati non una ma ben due volte.

Il primo contatto aveva scomposto Vinales, che però sembrava in grado di poter riprendere il controllo della sua Aprilia. Tuttavia, lo spagnolo si è trovato in mezzo Pecco ed a quel punto entrambi sono finiti per terra. Una fredda delusione per entrambi, in sella a moto italiane, soprattutto molto competitive e che oggi avevano il passo per vincere.

Subito dopo l’impatto, Pecco si è dimostrato molto nervoso ed ha avvicinato Maverick in un breve confronto, ma in seguito c’è stato un chiarimento. Entrambi sono stati convocati in direzione gara per spiegare cosa è accaduto, ma per il momento, sembra che l’impatto sia stato considerato un incidente di gara e che non sono in programma penalità per il futuro.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo il ritiro

La delusione è tanta per Pecco Bagnaia, che è stato costretto al terzo ritiro in cinque gare, cosa che gli lascia un solo punto di vantaggio sul vincitore odierno, ovvero Marco Bezzecchi. Il campione del mondo ora ha bisogno di ricaricare le batterie in vista del Mugello, dove si correrà tra quasi un mese.

Il rider torinese è intervenuto ai microfoni di “SKY Sport MotoGP”, dicendo la sua su ciò che è accaduto con Maverick Vinales: “Secondo me è una distorsione alla caviglia, speriamo non sia nulla di grave. Se in quel momento stavo tirando o meno? Era un passo lento, non stavamo spingendo forte e stavamo aspettando gestendo tutto. Ho sbagliato probabilmente, perché se fossi stato davanti, non sarebbe successo nulla, ma purtroppo esse sono le gare“.

Bagnaia ha poi detto che si tratta senza alcun dubbio di un incidente di gara: “In quelle fasi mi sono tenuto del margine, volevo aspettare qualche giro, ma ogni volta che faccio un ragionamento del genere accade qualcosa, meglio evitare. Se credo che sia un incidente di gara? Sono d’accordo, è stata una circostanza sfortunata e che si poteva evitare, ma ormai è andata. Ho cambiato direzione mentre lui andava ad impostare, ci siamo incrociati nel punto sbagliato e ci siamo presi, è stata una botta violenta”.