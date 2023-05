MotoGP, Bastianini libero di lottare con Bagnaia? Dalla Ducati arriva la verità

Enea Bastianini ha vissuto in inizio di stagione da incubo nella MotoGP del 2023, ed ora emerge qualcosa di nuovo sul futuro.

Il 25 marzo del 2023 verrà ricordato da Enea Bastianini come uno dei giorni più neri della sua esperienza in MotoGP, e senza alcun dubbio, è il peggiore che abbia mai avuto sino ad oggi. In quella giornata, nel corso della prima Sprint Race della storia della top class, il destino di questo mondiale per il rider riminese si è compiuto.

Nelle prime battute, Enea è stato attaccato da Luca Marini, che ha perso l’anteriore della sua Ducati andando a colpire quella del connazionale. Si è subito visto che le condizioni del “Bestia” non fossero un granché, ed è stato portato al centro medico per degli accertamenti ulteriori, che infatti hanno confermato i timori iniziali.

Bastianini ha riportato una frattura alla scapola destra, ma non è stato comunque sottoposto ad alcun intervento chirurgico, optando per una differente terapia. Dopo alcune gare di assenza, quello che è uno dei migliori talenti della MotoGP odierna era tornato in pista a Jerez de la Frontera a fine aprile, per il Gran Premio di Spagna.

A quel punto sono però emersi dei grossi dolori alla spalla, che lo hanno portato a decidere, nella mattinata del sabato che ha preceduto le qualifiche, a non proseguire il week-end. Enea ha saltato anche Le Mans, venendo rimpiazzato da Danilo Petrucci, ed ora la sua speranza è quella di farcela per il Mugello, dove si correrà fra tre settimane esatte.

MotoGP, Tardozzi parla di Bastianini e Bagnaia

Per Enea Bastianini questa sosta di quasi un mese che sta affrontando la MotoGP è un’ottima notizia, visto che potrà così cercare di riprendersi al meglio in vista del Mugello. A questo punto, in molti è sorto il dubbio legato ai possibili ordini di squadra che arriveranno in Ducati al suo rientro, vista la posizione di classifica.

Enea è piantato a zero punti, mentre Pecco Bagnaia, suo compagno di squadra e campione del mondo in carica della MotoGP, guida la classifica con 94 punti. A tal proposito, sulla situazione interna alla casa di Borgo Panigale si è espresso Davide Tardozzi, il team manager della squadra, che ha affrontato la questione in un’intervista riportata da “Crash.net“.

Ecco le sue parole: “Mi auguro che Enea possa tornare in pista al Mugello, la cosa è ormai quasi sicura, ma solamente dopo l’ultimo controllo del lunedì precedente alla gara prenderemo una decisione definitiva. Com’è ovvio che sia, non sarà al 100%, perché il problema che ha alla scapola è molto complesso da risolvere, ma mi auguro che possa correre e fare tanti punti“.

Tardozzi ha fatto capire che ci potrebbero essere degli ordini verso fine stagione: “Il distacco che avrà Enea dai primi in classifica al Mugello sarà probabilmente superiore ai 100 punti, quindi avremo il dovere di portarne a casa molti sin da subito quando rientrerà. Lui comunque dovrà dare il massimo per giocarsela, poi vedremo nelle ultime gare quella che sarà la situazione di classifica. Bastianini avrà carta bianca fino ad un certo punto, poi se Bagnaia sarà in lotta per il mondiale ed Enea no gli chiederemo di dargli una mano nella battaglia“.