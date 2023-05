Marquez accende la MotoGP, la sua promessa fa sperare la Honda: Bagnaia comincia a tremare?

Marc Marquez può essere soddisfatto a metà del suo rientro in pista. Non ha strappato il primo podio in una gara del 2023, ma ha diversi motivi per sorridere.

Dopo aver sverniciato al via il poleman Francesco Bagnaia, i fan del #93 hanno sognato in grande. Il centauro della Honda avrebbe voluto conquistare almeno un piazzamento sul podio, nella sua gara al rientro dopo l’infortunio al primo metacarpo della mano destra. A 45 giorni di distanza dallo spaventoso incidente per coinvolse anche Miguel Oliveira del team Aprilia RNF, l’otto volte campione del mondo è tornato a casa con un misero bottino di punti.

In classifica piloti è salito al diciannovesimo posto, a quota 12, grazie al terzo posto nella Sprint Race di Portimao e della quinta posizione ottenuta nella gara del sabato francese. Nel corso del Gran Premio ha lottato con il coltello tra i denti contro lo strapotere tecnico della Ducati. L’occasione era ghiotta anche perché si erano stesi Luca Marini, Suo fratello Alex e soprattutto Francesco Bagnaia, leader della classifica.

Marc non si è voluto accontentare della terza posizione. Avrebbe potuto rosicchiare qualche punticino al campione del mondo della squadra corsa ufficiale della Ducati. In ogni caso lo spettacolo registrato in Francia è stato uno dei migliori dell’intera stagione, soprattutto grazie alle gesta del trentenne della Honda. Sul nuovo telaio Kalex si è trovato a meraviglia, avendo le stesse sensazioni che aveva riscontrato durante i test prestagionali.

Pur saltando tre tappe, di cui un paio di assoluta rilevanza ai fini delle opportunità di vittoria, non ha avuto approccio tranquillo. Marc è un campione che vuole sempre fare la differenza anche quando non ha a disposizione un mezzo all’altezza del suo talento. Il mondiale 2023 potrebbe già essere un’utopia, ma nulla impossibile per un centauro che in passato ha già piegato la resistenza di straordinari fenomeni come Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Dani Pedrosa e tanti altri.

Marc Marquez, arriva una nuova promessa

Il centauro si è molto rammaricato per la caduta nella fase finale del Gran Premio, tuttavia è stato applaudito da tutti i membri dello staff della Honda. La squadra giapponese ha estremamente bisogno che il campione torni in perfetta forma fisica in vista nella seconda parte di stagione. La vittoria di Bezzecchi e la caduta di Bagnaia in Francia hanno dimostrato che tutto è ancora possibile.

“Peccato per la caduta perché stavamo facendo un fine settimana impeccabile – ha annunciato MM93 a Marca – Non me l’aspettavo, nessuno se lo aspettava. I piloti Honda continuavano a fare tante cadute, eravamo ancora un po’ troppo indietro rispetto a quelle davanti. Però penso di aver fatto una bella gara. Mi sono divertito, ho guidato come una volta e non lo facevo da tanto tempo. Resto con questo (feeling, ndr)”.

“Il mio obiettivo nella quinta o sesta gara è continuare a lavorare, continuare a spingere, continuare ad avere fiducia che le cose succederanno, le evoluzioni arriveranno. Ho dato il mio 100%. È vero che ho sbagliato, ed è stata colpa mia, negli ultimi due giri. Forse avrei dovuto accontentarmi del quarto posto, ma è facilissimo dirlo ora, ma quando sei lì caldo, dopo un mese e mezzo, lo vedi così vicino che ti lasci andare, ma se la moto mi accompagna nel futuro i risultati arriveranno”, ha concluso Marc.