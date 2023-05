F1, GP di Imola a rischio? Il clamoroso scenario all’orizzonte

La F1 si avvicina alla tappa di Imola, ma in queste ore emergono notizie non positive. Ecco cosa può accadere in Emilia-Romagna.

Il mondiale di F1 si avvicina a grandi falcate alla prima delle due tappe italiane della stagione, visto che in questo week-end si correrà ad Imola. Non poteva esserci gara migliore per Max Verstappen, che qui ha dominato nell’ultimo biennio e che si presenta da leader incontrastato di questo mondiale, anche se Sergio Perez vuole cercare di restare in scia.

La Ferrari dovrà cercare l’impresa, visto che la SF-23 non può pensare di giocarsela con le RB19, le quali stanno facendo uno sport a parte. Tuttavia, la F1 dovrà fare molta attenzione anche ad un altro fattore, e ci stiamo riferendo a quello del meteo. L’Emilia-Romagna è attualmente in ginocchio a causa del maltempo, ed ora arrivano importanti aggiornamenti per ciò che riguarda le prossime ore.

F1, il maltempo fa paura ad Imola

La situazione, alla vigilia del GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy di F1, è molto tesa ad Imola e, più in generale, nella regione del Nord Italia. Da giorni, in questa zona del nostro paese, stanno cadendo delle fortissime precipitazioni, che hanno causato frane ed allagamenti, spaventando e non poco la popolazione locale.

Le amministrazioni hanno optato per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Bologna e Ravenna in questi giorni, anche se è poi previsto un lieve miglioramento per il proseguimento della settimana. A questo punto, le prove libere e le qualifiche potrebbero disputarsi con il sole, o quantomeno, senza le vagonate di pioggia che stanno cadendo ora.

Nelle qualifiche del sabato debutterà, lo ricordiamo, l’ennesimo nuovo format imposto dalla F1, con il Q1 che si dovrà disputare con le sole gomme Dure, il Q2 con le Medie ed il Q3 con le Soft. Tuttavia, è previsto un nuovo peggioramento per la domenica, visto che le attuali previsioni del tempo indicano grandi quantità di pioggia per la giornata del Gran Premio vero e proprio.

Pare davvero un conto con la sfortuna quello che sta affrontando Imola in questi anni, visto che il GP, che è tornato in calendario nel 2020, è quasi sempre stato corso sotto la pioggia. L’unico fine settimana che si è salvato è stato proprio quello del 2020, il che è incredibile visto che all’epoca si corse a novembre, all’interno di un calendario rivoluzionato per via del Covid-19.

Nel 2021 il diluvio ha caratterizzato la giornata di domenica, mentre lo scorso anno si impossessò sia del venerdì, nel quale si disputarono le qualifiche per via della presenza della Sprint Race al sabato, ed anche della gara di domenica, che iniziò con il maltempo per poi consentire ai piloti di montare le slick nella fase finale della corsa.

La speranza è che il maltempo di questi giorni non causi problemi ai tanti tifosi che sono attesi in pista per questo week-end, visto che molti proverranno dalle zone limitrofe che sono state messe in ginocchio dalle intemperie. Ulteriori decisioni sulla gestione del traffico ed indicazioni per arrivare al meglio in circuito verranno comunicate nei prossimi giorni.