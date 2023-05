Dacia, clamoroso sconto sulla Duster: può essere vostra ad 8mila euro, ecco come

La Dacia è un marchio che sta ottenendo grandi risultati, ed oggi vi parleremo di un maxi sconto che fa per voi. Ecco il prezzo.

Uno dei marchi che meglio sta rispondendo alla crisi del settore automotive è sicuramente la Dacia, che continua a far registrare degli ottimi dati in termini di vendite. Il marchio rumeno è di proprietà della Renault, ed ha sempre fatto come proprio segreto l’ottimo rapporto qualità-prezzo, in cui non è mai stata seconda a nessuno, almeno sino ad oggi.

Questo costruttore ha potuto contare sempre su dei prezzi molto bassi in termini di produzione, visto che tutto viene prodotto in Romania, mentre i motori sono ovviamente quelli della casa della Losanga. La Dacia sta facendo scuola in questo periodo buio per il settore delle quattro ruote, e visti i costanti aumenti che si registrano, sarebbe forse il caso che qualche concorrente prendesse esempio.

A questo proposito, è appena stata resa nota una promozione che lascia tutti di stucco, visto che la nuova Duster, appena svelata, potrà diventare vostra ad un prezzo nettamente più basso rispetto a quello di listino. Tuttavia, per ottenerla dovrete fare un salto in Francia, presso una nota catena di supermercati, perché è lì che è nata un’iniziativa davvero incredibile, che ha già fatto felici in molti. Ecco di cosa si tratta e quanto si può risparmiare.

Dacia, la clamorosa promozione che c’è in Francia

La Dacia ha appena lanciato il nuovo modello della Duster, una delle auto più vendute anche in Italia, anche se dietro alla Sandero. Come ben sappiamo, il marchio rumeno è di proprietà della Renault, ed è per questo che c’è ora attiva una clamorosa promozione che parte proprio dalla Francia.

Se vi trovate nel paese transalpino e decidete di recarvi ad un supermercato Aldi, potrete incappare in un’offerta davvero clamorosa. Grazie all’iniziativa Dacialdi, infatti, vi troverete di fronte alla possibilità di pagare la nuova Duster ad un prezzo inferiore di quasi il 50% rispetto a quello di listino.

L’allestimento che fa parte di questa offerta è l’Essential ECO-G 100 4X2, e potete ottenerla pagando 8.900 euro, a fronte di un prezzo di partenza di 15.800. Già questi numeri vi bastano per capire che si tratta di un’occasione clamorosa, mentre per avere la Extreme Blue dovrete spendere 12.900 euro, contro un prezzo di listino di 24 mila euro.

La nuova linea della Duster, anche solo a guardarla, rappresenta un bel passo in avanti sul fronte del design, con il frontale del tutto ridisegnato ed il nuovo logo piazzato in bella vista. Nuovi anche i passaruota di forma ottagonale e forniti di cuscinetti in plastica, dando l’idea di una linea ben più muscolosa rispetto al passato.

I motori a benzina toccheranno la potenza massima di 110 cavalli, mentre quella GPL non va oltre i 100, regalando comunque soddisfazioni sul fronte dei consumi. Presenti anche i motori diesel, ma questi dovrebbero sparire attorno all’inizio del 2024, quando si attende l’arrivo dell’ibrido anche su questo modello. Il futuro, anche per il marchio rumeno, è ormai alle porte.