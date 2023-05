Quanto costa una batteria della Toyota? Ecco la spesa che dovrete sostenere

Le Toyota ibride hanno rivoluzionato il mondo. La Prius è stata una delle vetture più importanti dell’industria dell’Automotive. Ecco il costo di una batteria.

Se state pensando di acquistare un’auto ibrida Toyota potete dormire sogni tranquilli. Le vetture con motori termici, equipaggiate del pacco batteria, per 10 anni hanno un livello di affidabilità massimo. Le Toyota, del resto, sono considerate tra le auto più affidabili al mondo.

La tecnologia Full Hybrid permette ad un motore elettrico e un motore termico di “collaborare” a supporto di una potente batteria per garantire la massima efficienza e prestazioni eccellenti. I modelli ibridi possono muoversi in modalità 100% elettrica per alcuni tratti, aiutando a ridurre il livello di emissioni, ma anche puntando ad abbassare i consumi. Sapete quanto viene a costare la Toyota più economica? Ecco tutte le cifre.

Sono, particolarmente, comode in città. il sistema ibrido passa dal motore a benzina a quello elettrico in autonomia, semplicemente superando determinate velocità. Quando avrete bisogno di più potenza vi basterà pigiare col piede sull’acceleratore per riuscire ad avere maggiori performance. La batteria del sistema non ha bisogno di essere ricaricata poiché, grazie alla frenata rigenerativa, il motore elettrico la ricarica autonomamente, rallentando la vettura.

Batteria Toyota, sereni per 10 anni

Il modo di guidare una vettura ibrida è, leggermente, diverso rispetto a quello delle auto tradizionali con il solo motore termico. La vettura tende a “veleggiare”, facilitando il moto della vettura. L’energia immagazzinata nella batteria, invece, spinge il motore elettrico in accelerazione, guida in salita e a basse velocità. Le vetture full electric sono più care e anche le batterie, eventualmente in caso di sostituzione, hanno un costo superiore.

Come ogni elemento Toyota, le batterie dei modelli Hybrid sono progettate per durare a lungo: ogni esemplare, infatti, presenta una garanzia di 5 anni/100.000 km che, effettuando l’Hybrid Health Check annuale, estende la copertura fino a 10 anni. Ve lo avevamo detto che potevate stare sereni. Naturalmente discorso diverse se acquisterete un’auto usata che ha già superato quel quantitativo di km.

In quasi un quarto di secolo la Toyota ha sviluppato una tecnologia che ha pochi concorrenti. Da sempre favorevoli alla combinazione dei due motori, rispetto alla concezione full electric, i giapponesi hanno ottenuto risultati spettacolari, anche in termini di vendite.

Da alcuni dati ufficiali, riportati sul sito della Toyota, oltre 19 milioni di guidatori Toyota Hybrid percorrono ogni giorno più chilometri di chiunque altro in modalità Electric. C’è la possibilità, comunque, di percorrere lunghe distanze con un pieno di carburante, senza rinunciare ai vantaggi della tecnologia elettrica.

Con la manutenzione Toyota Service, inoltre, le batterie ibride sono controllate e certificate, allungando la copertura per un altro anno. Senza limite di chilometraggio si può estendere sino a 10 anni. I costi indicativi di una batteria di un ibrida del marchio fondato da Toyoda vanno da 1000 a 1800 euro per auto come la Toyota Yaris Hybrid e la Toyota Prius Hybrid, in relazione allo stato di usura della batteria e delle parti HV.

Secondo il sito sicurauto.it, la sostituzione della batteria su una Toyota Prius in un’officina generica ha un costo di massimo 2000 euro, indicativamente il 50% rispetto alla rete ufficiale. Le principali aziende che offrono la riparazione batterie auto ibride in Italia ai privati sono: LaGamma, Doctor Hybrid Battery e Officina Naddeo.