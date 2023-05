Bagnaia, ancora scintille con Marquez a Le Mans: al pilota Ducati dà fastidio una cosa

Pecco Bagnaia ha chiuso al terzo posto la Sprint Race di Le Mans, dopo una dura bagarre con Marquez. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio di Francia è il numero 1000 nella storia della MotoGP, e c’è da dire che il sabato che ci ha introdotto alla giornata di gara non ha fatto mancare il divertimento. Le qualifiche erano state spettacolari, con Pecco Bagnaia in pole position davanti a Marc Marquez, e sono stati proprio loro due a rendersi protagonisti anche nella Sprint Race.

Ad onor di cronaca, va ricordato che la vittoria è stata ottenuta da Jorge Martin con la Ducati Pramac, seguito a ruota dalla KTM di un Brad Binder che durante la “garetta” del sabato è sempre tra i primi. Bagnaia è giunto terzo davanti a Luca Marini, mentre Marquez è calato nel finale ed ha chiuso quinto.

Tra Pecco e Marc c’è stata una splendida battaglia, con lo spagnolo che ha dato tutto per cercare di battere la più veloce Ducati, e non sono mancati contatti e scintille, come già accaduto nelle prove libere. In tal senso, oggi la sfida è stata sportiva ed esaltante, ma le polemiche non sono mancate.

Infatti, secondo casa Ducati c’è stato un giudizio non troppo corretto da parte dei commissari di gara, che in Spagna avevano chiesto a Pecco di ridare la posizione a Jack Miller per un attacco troppo aggressivo, cosa che invece oggi non è accaduto con Marquez. Il campione del mondo ha una precisa idea.

Bagnaia, ecco il suo commento dopo la Sprint Race

Pecco Bagnaia ha acquisito delle ottime capacità di analisi delle varie situazioni di gara di cui è protagonista, ed anche oggi, non c’è nulla da dirgli in tal senso. Intervistato alla fine della Sprint Race da “SKY Sport MotoGP“, l’alfiere della Ducati ha detto in modo molto chiaro ciò che pensava.

Ecco le sue parole: “A me le gare piacciono così, sono così ed è giusto essere aggressivi in gara, come ho fatto io due settimane fa a Jerez, ed è la stessa cosa che avrà pensato anche Marquez oggi. Quello che mi fa arrabbiare è il metro di giudizio, se a me dai un drop position oggi doveva accadere la stessa cosa. Comunque è stata una bella lotta e mi sono divertito, anche se speravo di vincere in realtà. Ho faticato nei primi giri e non riuscivo ad essere veloce come Jorge“.

Bagnaia non è riuscito a tenere il ritmo di Jorge Martin e Brad Binder, ed ha detto che la temperatura della gomma dietro si è surriscaldata. Il campione del mondo ha affermato che dopo la battaglia con Marquez si è ritrovato un buon passo, anticipando che per la gara servirà una strategia differente per la gara.

A tal proposito, Pecco ha affermato: “Qui i consumi della gomma non sono tanto alti, oggi Jorge andava fortissimo, mentre la KTM usava tanto le gomme. In gara può cambiare sempre tutto, ma sarà sicuramente importante partire con più calma nelle prime fasi per non stressare troppo gli pneumatici“.