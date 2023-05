Bonus auto, guardate che sconti: ecco come funzione e come acquistarle

La Lombardia emette un nuovo bonus auto per rinnovare il parco circolante nel territorio regionale. Ecco tutte le novità previste.

Nella giornata di oggi, vi porteremo alla scoperta del bonus auto deciso dalla regione Lombardia, con l’obiettivo di dare una bella svecchiata al parco che è attualmente in circolo. In Italia, infatti, c’è ancora molto da fare per ridurre le emissioni, visto che abbiamo un parco vetture che risalgono a molti anni fa e che non rientrano nelle nuove categorie.

In molti iniziano ad avere seri problemi per circolare nelle grandi città, visti i blocchi che vengono imposti ad i veicoli più datati. Il problema principale è legato al costo delle vetture, che in questi ultimi tempi è nettamente aumentato, sia che si parli di prodotti nuovi che di mercato dell’usato.

Proprio per questo motivo, la Lombardia ha pensato ad un nuovo bonus auto, nel tentativo di guardare con più interesse al green. Infatti, se deciderete di acquistare una vettura con meno emissioni, o ad emissioni zero, avrete sconti maggiori, anche se il loro prezzo, a volte, è nettamente più alto rispetto a quelle tradizionali.

Bonus auto, ecco le varie novità

Il bonus auto di cui vi stiamo dando conto sono validi per l’acquisto di vetture benzina, diesel, a metano, GPL, ibride, elettriche ed anche per quelle alimentate ad idrogeno. L’incentivo parte da 1000 euro per arrivare ad un massimo di 4000 euro, e la cifra varia a seconda del tipo di veicolo che si intende comprare.

Le vetture, in base a questo bonus auto, costeranno in base alle loro emissioni di CO2 e di azoto. Minore sarà il loro impatto ambientale, più alto sarà l’incentivo. Questo aspetto rientra tra i grandi vantaggi delle auto ibride ed elettriche, che hanno sì un costo di acquisto più elevato, ma con più agevolazioni su vari aspetti.

Va però chiarito che l’accesso a questi incentivi non è poi così automatico, e come vedremo nelle prossime righe, ci sono diversi aspetti a cui non si può non dare ascolto, altrimenti, dovremo pagare la nostra nuova macchina a prezzo pieno. Ecco tutte le regole che vanno rispettate per poter accedere agli sconti.

Vari criteri da rispettare per ottenere gli incentivi

Avere accesso al bonus auto non è una cosa così banale, ed oggi andremo a scoprire anche quelli che sono i criteri da rispettare per ottenerlo. Non si deve tenere conto soltanto delle emissioni di CO2, ma anche del NOX, ovvero l’ossido di azoto, ed anche di altri criteri che ora vi andremo a svelare:

Occorre la radiazione di un’altra autovettura, o per demolizione sino ad Euro 2, benzina incluso, ed Euro 5 per le vetture a gasolio, incluso anche in questo caso. Oltre alla radiazione, è sufficiente anche l’esportazione all’estero, ma solo in caso delle auto a gasolio, sono le Euro 5 in questo caso;

Si può acquistare anche senza la radiazione dei veicolo, ma con un contributo ridotto nel caso di un acquisto di una vettura ad emissioni zero, ovvero, soltanto quelle elettriche e prive di motore a combustione;

Il venditore può applicare uno sconto del 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di vari optional che vengono decisi da chi acquista o di almeno una spesa superiore di circa 2000 euro. Se si decide di comprare un’auto full electric o spinta ad idrogeno e senza motore a combustione lo sconto va fatto di almeno 1000 euro, con l’inclusione dell’IVA;

Il veicolo precedente va rottamato a 12 mesi dalla presentazione della domanda per accedere al suddetto bonus;

Vige anche l’obbligo di mantenere la proprietà dell’auto che viene acquistata per ben 24 mesi dopo l’intestazione del veicolo;

Al netto di eventuali optional, il prezzo base dell’auto che si intende acquistare non deve andare oltre una spesa massima di 35 mila euro se si parla di veicoli inclusi nella fascia tra i 61 ed i 120 g/km di CO2, e di 45 mila euro se il veicolo che acquistate è sotto ai 61 g/km.

Va specificato che, per poter accedere a questo bonus, occorre acquistare la vostra vettura in una concessionaria che si trova all’interno del territorio lombardo. Non è sufficiente, dunque, acquistarla fuori e poi essere residenti in questa regione per accedere al bonus ed agli incentivi ad esso collegati.