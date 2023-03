Arriva una Dacia Jogger Sport? Ecco che forme può assumere

La Dacia è uno dei costruttori più in forma, ed ora si pensa a nuovi modelli. Ecco come potrebbe essere la Jogger Sport del futuro.

Uno dei marchi più in salute del momento è la Dacia, che continua a far registrare numeri di altissimo livello sul fronte delle vendite. Il marchio di proprietà della Renault ha puntato tutto su un eccellente rapporto qualità prezzo, producendo e vendendo un numero enorme di auto a prezzi molto accessibili.

Inoltre, anche la qualità è decisamente migliorata rispetto al passato, cosa che ha fatto un gran bene al costruttore rumeno, pur senza andare ad impattare sui costi di acquisto. La Sandero è la straniera più venduta in Italia, ma anche la Duster fa sempre registrare degli ottimi numeri, mentre una delle grandi novità degli ultimi anni è la Jogger.

Si tratta di una monovolume di fascia media che viene prodotta a partire dal 2021, con carrozzeria che però richiama le forme dei crossover. Si tratta del modello che ha rimpiazzato la Loggy, e che è basata sulla piattaforma CMF-B, su cui viene costruita anche la Renault Clio di quinta generazione e la Dacia Sandero di terza serie.

Le versioni prodotte sin qui a livello di carrozzeria sono due, una a cinque porte e l’altra addirittura a sette, più comoda e pratica per le famiglie numerose o per chi, in generale, ha bisogno di spazi importanti all’interno dell’abitacolo. Gli interni sono molto somiglianti alla Sandero, ma la plancia ed anche la console di riferimento sono state rifatte da capo.

Il motore utilizzato è un turbo a benzina a tre cilindri con una potenza massima fissata sui 91 cavalli, ma c’è anche quello a GPL da 100 cavalli. In entrambi i casi, il cambio è a sei rapporti che è manuale, mentre la trasmissione automatica a variazione continua è tra gli optional più richiesti riguardo a questo modello.

In questo momento, la casa rumena sta pensando di svecchiare la gamma e di introdurre dei nuovi modelli, andando anche a perfezionare qualche creatura già esistente. Questo è il caso della Jogger, che potrebbe presentare in futuro una versione ben più aggressiva, con un occhio maggiore alle performance. Questo è l’aspetto in cui il marchio è più carente, ma con il passare del tempo e le nuove tecnologie, le cose potrebbero cambiare in fretta.

Dacia, ecco che forme può assumere la Jogger Sport

La Dacia sta pensando ad un nuovo modello, ovvero la Jogger Sport, che vi presentiamo proprio quest’oggi. Le sue forme sono state immaginate da un video pubblicato sul canale YouTube “Manhoub 1“, ma per il momento occorre specificare che si tratta solamente di un render e che non c’è nulla di ufficiale riguardo alla sua produzione futura.

La vettura in questione presenta delle forme molto più aggressive, con assetto ribassato e parafanghi più muscolosi. La realizzazione di un modello simile porterebbe la Dacia ad allargare gli orizzonti, e da parte degli appassionati c’è grande attesa per qualche novità attesa per i prossimi mesi. Nel frattempo, potete farvi un’idea da questo video.