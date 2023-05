Come si compra una Ferrari? La procedura vi farà venire il mal di testa

E’ il sogno di tutti gli amanti delle supercar, ma non tutti se la possono permettere. E’ arrivata una soluzione ottimale per gli amanti della Ferrari.

Il listino Ferrari oggi propone tante vetture spaziali e anche divere tra loro. Si parte con la Roma, una GT con un sapore antico e quel pizzico di eleganza anglosassone. Il fiore all’occhiello dell’attuale listino è la SF90 Stradale, la prima vettura ibrida del Cavallino Rampante.

L’auto equipaggia un 4.0 V8 turbo da 780 CV, combinato con un motore elettrico che spinge l’hypercar a ben 1000 cavalli. Si tratta di una bestia difficile da domare se spinta al limite, ma grazie al nuovo manettino l’automobilista potrà settare le risposte del motore in base alle proprie esigenze.

La modalità Performance lavora con il motore termico sempre attivo per ottenere la piena disponibilità della potenza richiesta e ricarica la batteria. Con la “Qualify” il V8 e le batterie elettriche vanno in sinergia, permettendo di sfruttare la massima potenza del sistema. Vi è anche la possibilità, per brevi tratti, di viaggiare in un ambiente silenziosissimo con la sola modalità elettrica. In futuro, pensate, dovrebbe anche uscire la prima supercar del Cavallino 100%.

La lunghezza, la larghezza e l’altezza in cm della SF90 Stradale è di 471/197/119. Lo scatto vi incollerà ai sedili. Il bolide del Cavallino è in grado passare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e di raggiungere i 340 km/h. Le altre Ferrari della gamma raggiungono una top speed inferiore, intorno ai 320 km/h. Quindi se siete dei temerari la vettura ibrida è quella che vi farà sentire Leclerc e Sainz.

La gamma della Ferrari

Alla fine dello scorso anno ha debuttato anche la Purosangue. I vertici avevano due strade. Decidere di non lanciarsi nel mercato dei Super SUV, oppure distinguersi dalla massa in un altro modo. La scelta è ricaduta sulla produzione di un’auto a ruote alte, decisamente, anticonformista. Lunga 4,97 metri, larga 2,03 m e alta 1,59 m, la Purosangue ha tutte le dimensioni di un SUV. I primi modelli sono andati a ruba. Specialmente in alcuni mercati le Ferrari vengono apprezzate, a prescindere dal segmento.

Il telaio ha chiesto un lavoro enorme, impiegando materiali leggeri alto-resistenziali. La velocità massima è di oltre 310 km/h, lo 0 a 100 km/h si copre in appena 3,3 secondi, mentre lo 0 a 200 km/h in 10,6 secondi. Ma come si fa a possedere una vettura del genere? Che voi preferiate una Purosangue ad una SF90 Stradale o altri gioielli della gamma del Cavallino, una soluzione, grazie alla consulenza degli esperti, si riesce a trovare. Occhi ai costi per mantenerla.

Come si evince dal sito ufficiale della casa modenese il Ferrari Financial Services offre ai potenziali proprietari di Ferrari la possibilità di acquistare la loro auto nuova in modo semplice e a condizioni di mercato. I prodotti finanziari sono pensati per i modelli dell’attuale gamma del Cavallino e sono garanzia di trasparenza, flessibilità e sicurezza. Quindi cosa aspettate? Correte sul website e richiedere il vostro preventivo. Proprio come accade per altre case è possibile avere un confronto e una risposta in tempi brevi. Magari il vostro sogno può diventare realtà. Naturalmente non tutti possono prenderne una, ci sono infatti alcuni paletti che bisogno rispettare. La Ferrari produce auto in numero limitato, va da sé che molte volte non tutti possono essere accontentati.