Lapo Elkann e la sua passione per i vestiti: ecco chi è il suo stilista

Il rampollo della famiglia Elkann sfrutta i suoi outfit come strumenti di marketing. Così Lapo Elkann non passa mai inosservato.

Lapo Elkann è diventato un personaggio fuori dagli schemi. Difficile da inquadrare anche per le sue tante passioni. La moda, infatti, rappresenta solo uno dei tanti aspetti in cui opera il nipote di Gianni Agnelli. Se quest’ultimo era noto per il suo stile classico impeccabile, lo stesso non si può dire di Lapo che preferisce stupire con outfit, a dir poco, eccentrici.

Il suo stile sopra le righe rispecchia il suo modo di essere. Lapo ha vissuto una vita al limite, fatta di eccessi e anche di passioni sfrenate. Non solo è un grande tifoso della Juventus, ma segue con attenzione anche le dinamiche della Scuderia Ferrari nel Motorsport. Spesso a Monza si aggira nel Paddock della F1 con abiti rossi in omaggio al brand del Cavallino Rampante.

In questi ultimi tempi Lapo ha preso una netta presa di posizione sulla squadra modenese. I risultati sono al di sotto delle aspettative e tutto ciò ha avuto un impatto importante anche in termini di voci di mercato. Lapo, sui canali social, ha smentito il passaggio futuro di Leclerc in Mercedes e di Sainz in Audi. Nella sua posizione privilegiata può permettersi di dire la sua, senza il peso di un incarico ufficiale.

A comandare la Ferrari, infatti, è suo fratello John. I vestiti, proprio come nel caso dell’avvocato Gianni, sono una espressione di grande lusso. Ci sono dei messaggi sottesi ad una camicia, una scarpa e un calzino colorato. Sebbene, a volte, sembrano essere una accozzaglia di abbinamenti dal dubbio gusto, Lapo Elkann nasconde una strategia di marketing, dietro ogni abito, che vi andremo a parlare nelle prossime righe.

Lapo Elkann, uno stile inconfondibile

In base alla tipologia di evento abbiamo avuto modo di ammirare i diversi stili del rampollo della famiglia italiana più chiacchierata della storia. Lapo spazia da felpe sportive a giacche doppiopetto, senza rinunciare a tonalità accese. Il figlio di Alain ha un colore preferito che sfoggia spesso anche agli eventi mondani. Lapo, infatti, ama il blu e, solitamente, lo abbina a pantaloni della stessa tinta o bianchi per un contrasto magnifico.

Persino la sua casa di Milano è un concentrato di elementi marini. A lasciare a volte perplessi sono le calzature che indossa in alcuni eventi mondani internazionali. Lapo oscilla dai mocassini alle ballerine o persino alle pantofole con pelo. Il suo look si lega anche ad una chioma rasata, mentre prima era folta. Persino nei tagli di capelli il rampollo della famiglia Agnelli è passato da un estremo all’altro.

Lo stilista preferito del nipote di Gianni Agnelli

Da qualche tempo la collezione Bottega Dalmut dello stilista Leonida Ferrarese ha ammaliato Lapo Elkann. Il grande stilista veste diversi vip e, negli ultimi anni, è diventato il suo punto fermo. Una passione che trova radici nel ramo familiare del nonno. Si tratta di outfit eleganti e più sobri rispetto a quelli che sceglieva in passato il figlio di Alain. L’impatto trendy di Lapo ha segnato il suo successo nel mondo della moda con il brand Italia Independent, improntato su occhiali da vista molto particolari.

Lapo, infatti, ha una passione sfrenata anche per gli accessori. La sua collezione di occhiali è, praticamente, infinita. Le montature da vista sono sempre coordinate in modo impeccabile ai suoi abiti. Nella vita di tutti i giorni, inoltre, Lapo non disdegna un look casual. L’imprenditore, classe 1977, conserva uno stile molto giovanile, avendo un fisico atletico. Che lo vediate allo Stadium della squadra del cuore o a Capri, sappiate che dietro le sue scelte di abito c’è un geniale stilista.