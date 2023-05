Marquez è già sconsolato: arriva poi la rivelazione sulla penalità che cambia tutto

Marc Marquez torna in pista in questo week-end di gara a Le Mans, ed è stato protagonista della conferenza stampa. Ecco le sue parole.

La stagione di Marc Marquez sembra già abbastanza compromessa, visto che il ritardo in classifica mondiale dal leader Pecco Bagnaia è già di ben 80 punti, 87 contro 7. Inoltre, l’otto volte campione del mondo dovrà far fronte ai problemi fisici che lo stanno tartassando, oltre che una Honda che non è di certo all’altezza della Ducati.

A questo punto, il fine settimana di Le Mans non parte di certo sotto i migliori auspici, in una pista in cui la casa di Borgo Panigale viene da tre anni di dominio totale. Dunque, l’otto volte iridato dovrà faticare e non poco, anche a causa di una RC213V che continua a remare, e che assieme alla Yamaha è quasi certamente la peggiore di tutte.

Marquez ha comunque il talento per cercare di fare il solito miracolo, sempre sperando che il fisico non gli dia ulteriori problemi, cosa non da escludere. La salute resta la cosa più importante, ma conoscendolo, siamo sicuri che non si tirerà indietro di fronte alla possibilità di prendersi un bel piazzamento.

Marquez, ecco le sue parole in conferenza stampa

Dopo una lunga assenza, Marc Marquez è tornato nel paddock, e non c’erano dubbi sul fatto che fosse il pilota più atteso in conferenza stampa. Il nativo di Cervera, a questo punto, dovrà cercare di rimboccarsi le maniche e puntare al miglior risultato possibile, anche se non è di certo ottimista.

Ecco le sue parole: “Non posso aspettarmi molto da questo week-end, il mio obiettivo è quello di cercare di ritrovare il ritmo su una MotoGP, non guido da un mese e mezzo quindi non possiamo sperare in un risultato clamoroso. Dovrò recuperare le giuste condizioni fisiche, ho avuto un infortunio alla mano e non ho potuto allenarmi come sempre. Devo lavorare per la Honda, ho saltato i test di Jerez e dovrò provare varie cose qui“.

Marquez si è poi detto molto deluso della sfortuna che lo ha colpito negli ultimi anni, che continua a perseguitarlo in questo periodo. A Portimao è stato protagonista di un nuovo botto, ma Marc si è detto pronto a livello mentale, ed è comunque motivato cercando di restare concentrato per recuperare il ritmo giusto.

Uno dei temi di questi giorni è stato quella della penalità, ovvero il doppio lap penalty, che però non dovrà scontare: “Per me è normale che sia stato annullato. La penalità era giusta, ma il regolamento dice che andava scontata nella gara successiva, poi è stato di nuovo cambiato il regolamento ed ora faranno chiarezza per il futuro. Cambiare di nuovo, comunque, porterà i piloti a prendere più rischi. Devono cambiare strategia“.

Quando gli è stato chiesto quale potesse essere la giusta soluzione per il futuro, il nativo di Cervera ha riepilogato i cambiamenti che sono stati fatti, dicendo che, a suo parere, la cosa non può far altro che creare molta confusione. A questo punto, la speranza è che tutto venga chiarito presto.