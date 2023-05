Sapete qual è la Ferrari più rara? Il suo valore è davvero pazzesco

Tutte le Ferrari hanno un qualcosa di speciale, ma oggi vi parleremo di quella che è giudicata la più rara di tutte. Ecco qual è.

Il marchio Ferrari, in termini di auto, è il più amato del mondo, oltre ad essere uno degli emblemi più importanti del nostro paese. La casa di Maranello ha fatto la storia sin dal 1947, anno della fondazione, con l’uscita sul mercato della 125 S, ed ancora oggi è vista come un mito immortale, a ben 76 anni dalla sua nascita.

Il Cavallino deve il suo blasone non solo alla bellezza delle auto stradali che ha prodotto, ma anche e soprattutto ai risultati sportivi che ha ottenuto. Infatti, la casa di Maranello, per volontà del Drake, ha sempre sfruttato le corse per promuovere le proprie supercar, visto che in passato le vetture stradali potevano anche correre nel motorsport.

La Ferrari di cui vi parleremo oggi nelle prossime righe è uno dei migliori esempi in tal senso, anche se oggi le cose sono molto cambiate. Il Cavallino è l’unico marchio che ha sempre preso parte a tutte le edizioni del mondiale di F1, ed è anche per questo che è il team più vincente, sia tra i piloti che tra i costruttori.

Questa strepitosa azienda vanta anche 9 vittorie alla 24 ore di Le Mans, così come altre imprese nelle gare più famose del mondo. Quest’oggi, vi parleremo della creatura più rara, esclusiva e costosa che sia mai uscita dai cancelli di Via Abetone Inferiore, dove una volta c’era la fabbrica di queste meravigliose vetture.

Ferrari, ecco quella giudicata più rara di tutte

Per parlare della Ferrari più rara al giorno d’oggi, occorre intendere questo termini nel senso della più esclusiva, ed in questo caso, non possiamo non citare la meravigliosa 250 GTO. Questo capolavoro su quattro ruote, infatti, con telaio 3413 GT, venne venduta nel 2018 per 48 milioni di euro ad un’asta organizzata da RM Sotheby’s.

Si tratta di una cifra davvero assurda e fuori dal comune, che però fa ben intendere quale possa essere il suo valore. Si tratta di una vettura sia stradale che da corsa, che fu prodotta dal Cavallino negli anni Sessanta. Il numero 250 sta a significare la cilindrata di ciascun cilindro in centimetri cubici del clamoroso motore V12 3000cc di cilindrata.

La sigla GTO significa, invece, Gran Turismo Omologata. Nel 2004, ad oltre quarant’anni dalla presentazione, la vettura fu eletta dalla rivista statunitense “Sports Car International” come una delle migliori auto sportive degli anni Sessanta, ma da altri media è stata giudicata anche come la miglior Ferrari di tutti i tempi.

La 250 GTO è un mito immortale, viste anche le sue splendide vittorie ottenute nelle gare automobilistiche più famose del pianeta. Tra il 1962 ed il 1964 fece tris alla 24 ore di Le Mans, vincendo anche gare come la mitica Targa Florio, la Mille Miglia, la 12 ore di Sebring e tante altre.

Al suo volante si sono alternati piloti leggendari come Phil Hill, Roger Penske, Graham Hill, Pedro e Ricardo Rodriguez e tanti altri. In questa foto, la potete ammirare in tutta la sua bellezza, e questa è sicuramente la Rossa più rara ed esclusiva della storia. Uno dei capolavori migliori della storia di questo marchio.